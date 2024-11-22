Ракета-Франкенштейн 4 Александр Шимберев, planeta.press

22.11.2024, 18:34

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Почему Россия побоялась ударить «Орешником» по Киеву.

21 ноября российский диктатор Владимир Путин очевидно попытался продемонстрировать, что его пресловутые «красные линии» – линии, но не пунктир. И обновление «ядерное доктрины» – это не про ядерное самолюбование, а, дескать: судари, мы шутки шутить не будем.

Удалось ли ему?

Спойлер: нет.

Запуск РС-26 «Рубеж», которую российская пропаганда во главе с президентом поспешно окрестили новейшей ракетой «Орешник» (почему не «Валежник» или «Можжевельник»?), по Днепру должен был убедить весь мир в том, что Россия на самом деле не блефует, когда грозит французу (а также британцу и американцу), позволившему Украине применять ATACMS, Scalp, Storm Shadow вглубь России.

Справедливости ради: саму по себе нужную картинку Кремль получил. Но реципиентом прежде всего оказался глубинный русский народ.

Что касается союзником и партнеров Украины, то, увы, «коллективный Запад» не особо впечатлился. Да, он обеспокоен, он осуждает. Но, пардон, исподнее не намочил.

Почему? Ну, хотя бы по той простой причине, что состояние ядерного арсенала России и ее ВПК в целом – секрет Полишинеля.

Дело в том, что какова ирония, большая часть баллистических ракет, стоящих на вооружении в России, – были разработаны и обслуживались до 2014 года тем самым «Южмашем», по которому был нанесен удар МБР.

И разработки эти уходят корнями в 1970-1980-е годы. Учитывая общее состояние военной техники, снарядов, ракет и т.п. на российских складах, о котором стало известно, собственно, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, логичным будет предположение о том, что ядерный арсенал РФ пребывает в далеко не лучшем состоянии без должного обслуживания.

Важный и красноречивый момент: еще четыре года тому назад заканчивался 20-летний гарантийный срок тех же «тополей», Р-36М2 или УР-100Н УТТХ. Это так, пример, для понимания, насколько боеспособными являются российские баллистические ракеты. Не мудрено, что от 20% до 60% ракет РФ либо не запускались, либо не попадали в заданную цель.

Аналогично и касаемо ядерного арсенала: эксперты прогнозировали, что еще к 2020-му году роль Ракетных войск стратегического назначения в ядерном потенциале снизится вдвое – до 35%.

Учтем и фактор острого технологического голода в России. Да, Москва завозит обходными путями часть компонентов для ракет, но не в том количестве, которое необходимо для восполнения потерь; и к тому же сами по себе компоненты для ядерных боеголовок – очень хрупкие, недолговечные и их, ой, как сложно достать.

Запущенная же по Днепру ракета, якобы «Орешник», по всей видимости, действительно кустарной сборки, потому как на месте падение блоков в Днепре были найдены компоненты даже не «Рубежа», а «Булавы» (ЗК-30). Иными словами, имеем дело с неким Франкенштейном российского ВПК, возможности которого традиционно явно завышены Кремлем.

В противном случае Путин распорядился бы ударить нею не по Днепру, а по Киеву. Но по Киеву нельзя – там мощная ПВО, насыщенная Patriot`ами и SAMP-T, которые прекрасно справляются с аналоговнетными «кинджалами» и «цирконами».

Просто представьте на секунду себе следующее: Россия пафосно запускает МБР на украинскую столицу для устрашения всего мира, а МБР в итоге украинцы сбивают? Это был бы позор наивысшего уровня.

Видимо, по этим причинам Путин лично, а вслед за ним и придворные геббельсята принялись продвигать в информационное пространство непосредственно именно «Орешник», а не «Рубеж» или «Булаву».

В конечном итоге: а) политический и военный эффект оказался ниже ожидаемого; б) акция вероятнее всего была разовой ввиду истощенности военно-техничного потенциала РФ.

КПД применения МБР без ядерной части – мизерный. Стоимость одной ракеты – $1,7 млрд. И эти деньги вылетели в трубу. Южмаш стоит, пусть и поврежденный. А украинцы стали злее. И у них есть разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России.

Александр Шимберев, planeta.press

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