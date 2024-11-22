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СМИ: Курская операция сорвала российский план

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  • 22.11.2024, 18:55
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СМИ: Курская операция сорвала российский план

Оккупанты готовили захват Запорожья.

Проведение Курской операции сорвало россиянам стратегическую операцию по захвату Запорожья, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба ВСУ.

По его словам, операция предпринималась как попытка оттянуть усилия россиян от штурмов на Покровском и Кураховском направлениях.

«Тогда родилась идея Курской операции. Почему Курская область? Там была самая слабая оборона», – заявил собеседник.

Россияне были убеждены в отсутствии резервов у Украины, поэтому засекреченная подготовка к операции прошла успешно. К участию в ней были привлечены новые бригады.

В начале Курской операции контингент россиян там составил около 40 000 личного состава, говорит собеседник. Однако благодаря эффекту внезапности Силам обороны удалось добиться значительных успехов и продвинуться вглубь территории России.

Чтобы сдержать продвижение Сил обороны и компенсировать значительные потери, понесенные российскими войсками, командование РФ приняло решение перебросить в Курскую область подразделения, которые были на южных направлениях в Украине.

«Чтобы вы понимали важность Курска, ради того, чтобы вытеснить нас оттуда, россияне отказались от стратегического для них наступления на Запорожье», – говорит собеседник.

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