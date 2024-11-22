«У меня накипело»: в регионах водители бьют тревогу 11 22.11.2024, 19:04

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Они подняли важную проблему.

С каждым годом на дорогах Полесья увеличивается количество автомобилей, и вместе с этим растет число жалоб на ослепляющий свет фар. Один из читателей «Медиа-Полесье» из Пинска обратился в редакцию с эмоциональным письмом, выразив недовольство ситуацией.

«У меня, как у водителя, накипело! Все больше машин с неотрегулированными фарами, особенно китайского производства, которые ослепляют встречных водителей. Если вам плохо видно дорогу, найдите время и отрегулируйте свет, чтобы он освещал путь, а не все вокруг! Не создавайте аварийные ситуации, ведь впереди зима, снег и гололед, и вы можете стать виновником аварии».

Проблема не только в автомобилях

Многие водители отмечают, что ослепляющий свет фар становится особенно опасным в плохую погоду — дождь, туман, снегопад усиливают эффект ослепления. Недостаточная освещенность улиц также способствует тому, что водители пытаются компенсировать недостаток света, устанавливая более мощные лампы или дополнительные осветительные приборы, не всегда соответствующие нормативам.

Мнения водителей

Проблема ослепляющего света фар беспокоит многих водителей. В комментариях читатели поддерживают обеспокоенность автора:

«Целиком и полностью поддерживаю автора. Надоели эти водители с неправильно настроенными фарами. Они ослепляют встречных и создают опасные ситуации на дороге».

«Чтобы отрегулировать фары, нужно потратить время и деньги, но это важно для безопасности всех участников движения. Надеюсь, ГАИ скоро примет меры».

Некоторые водители отмечают, что проблема не ограничивается только китайскими автомобилями:

«У меня не китайская машина, техосмотр пройден, но встречные водители постоянно моргают, прося переключить свет. А я и так еду на ближнем. Что делать в такой ситуации?»

Другие предлагают конкретные решения:

«Подскажите, где можно отрегулировать фары?»

Что говорят ПДД Беларуси

Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь, фары транспортных средств должны быть правильно отрегулированы и соответствовать техническим требованиям. В частности, технический кодекс установившейся практики ТКП 45-3.03-19-2006 регулирует параметры светового потока автомобильных фар.

В ПДД прописано, что использование фар и других осветительных приборов, не соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, запрещено. Нарушение этих требований может привести к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Какие решения предлагали пинчане в комментариях

Многие сходятся во мнении, что необходимо усиливать контроль за состоянием осветительных приборов автомобилей. Предлагается:

Усиление контроля при техосмотре: Обратить особое внимание на регулировку фар и соответствие светового потока нормативам.

Информирование водителей: Проводить разъяснительные кампании о важности правильной настройки фар и использовании сертифицированных осветительных приборов.

Улучшение уличного освещения: Местные власти могли бы рассмотреть возможность модернизации систем уличного освещения для повышения безопасности на дорогах в темное время суток.

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