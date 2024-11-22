Пять фильмов, которые помогут улучшить настроение осенью 22.11.2024, 19:14

Один из них называется «Великая красота».

Цвета, которые мы видим вокруг себя, часто определяют наше настроение, и ноябрь в этом смысле сложно назвать радостным. Подготовлена подборка ярких фильмов, которые с первого кадра привлекают к себе внимание и завораживают своей красотой.

«Королевство полной луны» (2012)

Веселое и волшебное приключение, снятое Уэсом Андерсеном в оттенках ретро. 60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд.

«Принцесса Монако» (2014)

Залитая солнечным светом история Грейс Келли, которая многим казалась сказочной не только на экране. Со съемочных площадок триллеров Хичкока она переехала во дворец князя Монако. Новоиспеченная княгиня стала одной из немногих актрис, которым удалось завершить карьеру на пике славы и построить личное счастье. Однако ее волшебная история полна боли и разочарований. Хотя Келли жертвует карьерой ради любви, окружение мужа всё еще видит в ней избалованную актрису, а не мудрую княгиню.

«Древо жизни» (2010)

История жизни 11-летнего Джека, одного из трех братьев. Ребенок наблюдает за поступками мамы, которая представляет собой любовь и милосердие. Отец же, пытается научить сына, что в реальном мире на первое место необходимо всегда ставить себя. Каждый родитель старается переманить Джека на свою сторону, и он должен примириться с этим. Но всё меняется, когда главному герою в первый раз приходится столкнуться с жизнью один на один. Раньше абсолютно ясный мир превращается в лабиринт.

«Великая красота» (2013)

Рим –город, сверкающий неуловимой самобытной красотой. Соблазнительный и равнодушный, он вязнет в суете, светская жизнь ни на секунду ни затихает в этом центре «гламура». Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного итальянского лета. Вечный город подобен умершей диве.

«Безумный Пьеро» (1965)

Один из самых веселых и романтических фильмов Жана-Люк Годара, и одна из его первых цветных картин. Фердинанд и нанятая присматривать за его ребенком приходящая няня, Марианна, едут к морю на угнанном автомобиле, набитом деньгами. Он оставляет позади богатую жену, а она – неприятности, связанные с бандитами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман кончается.

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