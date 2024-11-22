Доллар стремится взять очередную психологическую отметку 1 22.11.2024, 19:28

Какие курсы валют в обменниках перед выходными.

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 22 ноября установил очередной исторический максимум — 3,427 рубля. На это оперативно отреагировали банки — подняли курс продажи американской валюты, он приближается к отметке в 3,5 рубля. При этом евро дешевле 3,6 рубля найти не получится.

«Зеркало» посмотрело, в каких обменниках выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Сбер Банк», «Цептер Банк»), а ниже всего — 3,455 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,441 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,66 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Приорбанке» (3,609 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,602 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» — 3,336 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,35 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»), а самый низкий — 3,38 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Белагромпромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Нео Банк Азия», «Приорбанк»).

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