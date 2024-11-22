Вылет Аслана 1 22.11.2024, 20:04

2,684

Аслан Бжания

Бывший «президент» Абхазии стартовал в Россию.

Бывший «президент» Абхазии Аслан Бжания, вынужденный уйти в отставку после массовых протестов в «республике», стартовал в Россию. По его словам, «улетел в Москву на какое-то количество дней», пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Выбор направления логичен, учитывая, что причиной протестов стало «инвестиционное соглашение с Россией», которое путинские умники пытались пропихнуть через абхазский «парламент». Один из наблюдателей, посмотрев текст, характеризовал содержание соглашения словом «колониальное».

Это к вопросу о болтовне Лаврова о «неоколониализме» в отношении западных стран. На себя оглянитесь, Лавров. Заодно обозрите тупик с «независимостью» Абхазии 15 лет назад – экономическая отсталость. Можно сравнить с успехами Грузии за те же годы.

Абхазия, как известно, мировым сообществом не признана. Но есть несколько стран, которые Абхазию признали (чем за это заплатила Россия – вопрос отдельный). Но отчего-то Аслан отправился не к ним, а в Москву. Это ошибка. Как прекрасно, многополярно, многовекторно звучало бы сообщение, что Аслан Бжания «на какое-то количество дней» удалился в Никарагуа, Сирию или Науру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com