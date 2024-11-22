Вылет Аслана

Вылет Аслана1
- 22.11.2024, 20:04
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Бывший «президент» Абхазии стартовал в Россию.
Бывший «президент» Абхазии Аслан Бжания, вынужденный уйти в отставку после массовых протестов в «республике», стартовал в Россию. По его словам, «улетел в Москву на какое-то количество дней», пишет телеграм-канал «СерпомПО».
Выбор направления логичен, учитывая, что причиной протестов стало «инвестиционное соглашение с Россией», которое путинские умники пытались пропихнуть через абхазский «парламент». Один из наблюдателей, посмотрев текст, характеризовал содержание соглашения словом «колониальное».
Это к вопросу о болтовне Лаврова о «неоколониализме» в отношении западных стран. На себя оглянитесь, Лавров. Заодно обозрите тупик с «независимостью» Абхазии 15 лет назад – экономическая отсталость. Можно сравнить с успехами Грузии за те же годы.
Абхазия, как известно, мировым сообществом не признана. Но есть несколько стран, которые Абхазию признали (чем за это заплатила Россия – вопрос отдельный). Но отчего-то Аслан отправился не к ним, а в Москву. Это ошибка. Как прекрасно, многополярно, многовекторно звучало бы сообщение, что Аслан Бжания «на какое-то количество дней» удалился в Никарагуа, Сирию или Науру.