Для торговли недавно ввели новшество-«обманку» 3 22.11.2024, 20:09

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Оно скажется на кошельках белорусов.

Решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установить потолок по ценам на некоторые овощи и яблоки может якобы помочь правительству удержать инфляцию в запланированных значениях. Однако подобный шаг способен усилить риски для экономики. Такое мнение высказал экономист Анатолий Харитончик, пишет «Зеркало».

В октябре власти ужесточили регулирование цен на свежие огурцы, яблоки, репчатый лук, белокочанную капусту, а также картофель, столовую свеклу, морковь (последние три позиции — за исключением мытого товара). До конца года по ценам на них установлен полоток.

— Думаю, это чисто бюрократическая штука. В начале года власти явно намекали на то, что они хотят ограничить инфляцию, — напоминает экономист. — Допускаю, что в начале года была разнарядка или задание госорганам, что желательно сделать ее 3−4%. А сейчас МАРТ его (план. — Прим. ред.) просто поднял и решил прикрыться — дескать, смотрите, мы со своей стороны все меры приняли.

Но все же аналитик считает, что решение по дополнительным ценовым ограничениям «экономически не имеет никакого обоснования».

Вместе с тем еще более низкая официальная инфляция, достигнутая в первую очередь за счет регулирования цен, приведет к увеличению инфляционного навеса. Он формируется в результате искусственного сдерживания цен, без которого они были бы выше. В момент, когда регулирование станет не таким жестким, эта разница между официальной и реально возможной инфляцией будет сокращаться. К тому же это может еще больше разгонять рост цен. Иными словами, сильное административное давление на цены усиливает риски, что в какой-то момент они могут рвануть.

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