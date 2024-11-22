Полковник ВСУ: Украина нашла болевую точку Путина 22.11.2024, 20:27

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Роман Свитан

У россиян могут появиться проблемы.

Кремлевский диктатор Путин паникует из-за разрешения Украине от США на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Это будет иметь серьезное влияние на ход боевых действий.

Такие дальнобойные и высокоточные средства поражения, как ATACMS, могут работать по вражеской логистике. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил «24 Каналу» мнение, что может возникнуть ситуация, когда оккупантам не будет чем наступать.

У Путина истерика

Роман Свитан отметил, что сейчас идет война не армий, а логистики. В первые несколько месяцев воюют армии, в которых есть достаточное количество боевого запаса, дальше начинают воевать логистики. Если есть возможность влиять на логистику, то войско, как минимум, наполовину или даже на 2/3 сразу теряет свою боевую готовность.

У Путина сейчас истерика, потому что ему рассказали, что такое ATACMS и контроль 300-километровой зоны. За 100 километров можно наладить логистику и оснащать части в режиме нападения, при наступательных операциях. Но если под контролем находится 300 километров, то наступательные операции оснащать уже просто невозможно.

- Армейских запасов хватает на полторы – две недели при наступательных операциях. Если у нас будет достаточное количество ракет, мы будем постоянно работать, как эти 2 дня, то у россиян будет большая проблема. Через полторы – две недели эти проблемы уже начнутся с оснащением. У них не будет чем наступать, – объяснил военный эксперт.

При таких обстоятельствах логистику можно держать только в режиме обороны. А вот наступать точно будет невозможно. Работа по логистике – это серьезная проблема для врага.

- Думаю, мы продолжим это делать, потому что нашли болевую точку у Путина. Его истерика сейчас говорит, что это именно та болевая точка, на которую стоило нажать еще 2 года назад, – добавил полковник запаса ВСУ.

Напомним, в США 19 ноября официально подтвердили предоставление разрешения Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России.

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