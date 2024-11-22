Белоруска нашла необычный способ адаптироваться в эмиграции 1 22.11.2024, 20:36

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Им может воспользоваться каждый.

Белоруска Мария (имя изменено) нашла необычный способ адаптироваться в эмиграции — начала изучать эсперанто. Это искусственный язык, созданный Людвиком Лазарем Заменгофом, известным окулистом и лингвистом из Белостока. Именно в этом польском городе уже три года живёт Мария.

MOST узнал у неё, как заговорить на эсперанто за полгода, зачем знать «неживой» язык и где найти других эсперантистов.

«Ты можешь быть творцом»

Мария вспоминает: как и все эмигранты, в первое время после переезда была растеряна.

— Заменгоф был для меня личностью, которая соединяет Гродно и Белосток, — рассказывает гродненка. — Я уже владела информацией, чего достиг Заменгоф в Гродно, и мне было интересно, насколько память о нём сильна здесь, в Белостоке.

Людвик Лазарь Заменгоф родился в Белостоке, но в 1880-ых переехал в Гродно и прожил там четыре года. Он работал врачом — лечил детей от опасного инфекционного заболевания глаз. А лингвистические способности Заменгофу передались от отца — он был учителем иностранных языков. Заменгоф знал польский, русский, немецкий, английский, латынь. И стремился создать язык, который был бы понятен абсолютно всем.

В Белостоке Мария нашла бесплатные курсы эсперанто и принялась изучать язык. Но цели изучить его досконально не было, оттого и занятия она нередко пропускала. Впрочем, их хватило, чтобы понять суть эсперанто и логику создания слов.

— Язык очень лёгкий! И даже те люди, которые его изучают сами, овладевают им за несколько недель. Надо всего полгода, чтобы на нём спокойно общаться. А я пока смакую то, что мне дано! — улыбаясь, рассказывает белoруска. — Я не ставлю цель всё знать. Но те люди, которые со мной начинали и такую цель ставили, уже говорят на этом языке.

Простота языка, говорит белoруска, кроется в его системе.

Заменгоф надеялся, что благодаря эсперанто люди разных национальностей и культур смогут свободно общаться. Уже к 19 годам у него был готов черновой вариант искусственного языка. А через девять лет, в 1887 году, он издал книгу «Международной язык эсперанто». Сначала она вышла на русском, а потом на английском, французском и польском.

Заменгоф предложил сделать систему словообразования открытой, чтобы её изучали, дополняли и изменяли. Основа эсперанто — романо-германские и славянские языки, а дальше действуют базовые правила.

— Десять минут — и вы поймёте, что это совсем несложно! — убеждает Мария и предлагает попробовать. — Этот язык хоть и искусственный, но живёт по правилам живого. Со знанием некоторых норм ты можешь быть творцом, а это чувство вдохновляет!

Способ придумывания слов в эсперанто один — склейка. К основе слова необходимо добавить нужные окончания, суффиксы и приставки. Их не так много, как в других языках. — Например, все имена существительные оканчиваются только на «о», прилагательное — на «а». А для множественного числа окончание будет везде «j». В языке эсперанто нет рода, а падежей всего два — именительный и винительный. Всё, что нужно знать про глаголы, — кто производит действие или на что оно направлено, — объясняет суть эсперанто Мария.

Язык, который предлагали учить в школе

В какой-то момент учёные даже предлагали использовать эксперанто в школах для детей, которые только начинают изучать иностранный.

— Всё потому, что эсперанто даёт хорошую платформу для последующего изучения других иностранных языков. Давайте сравним языки с домом. Мы все знаем, что такое дом. Это строение, внутри которого есть комнаты, но их расположение может быть разным. Есть окна, чтобы смотреть на свет. Есть двери, в которые можно входить и выходить. Есть кухня, где мы будем готовить, а есть гостиная для встреч с гостями. Зная о нём главное, вы входите в этот дом и изучаете уже его более досконально. И именно эсперанто даёт понимание иностранного языка как дома. Зная его, намного проще изучать языки другие.

В Белостоке Мария встретила других эсперантистов. Сюда приезжают волонтёры из Франции, Германии и других стран. Как правило, это те, кто выучил язык за полгода и совершенствует его в общении.

— Здесь по вечерам проводят настольные игры на эсперанто. В Белостоке очень сильна группа людей, которые изучали язык Заменгофа в 1980-90-ые годы. Сейчас эти люди близки к возрасту пенсионному, а уровень их общения между собой, уровень их желания путешествовать и посещать конгрессы просто удивляет! — восхищена Мария.

«Ты заведомо в равной позиции с собеседником»

В декабре в Белостоке проходят дни Заменгофа. На них приезжают эсперантисты из разных стран. Мария пока только «созревает» до идеи поучаствовать в подобном мероприятии.

— Есть специальная программа для эсперантистов, — рассказывает она. — Ты можешь поехать в любую страну, найти группу эсперантистов. Как правило, они гостеприимно встречают, ты знакомишься с ними, общаешься, изучаешь язык. Таким образом, все границы стираются!

К тому же Мария отмечает простоту общения на эсперанто с людьми разных национальностей.

— Говорят, что разговаривать по-английски с человеком, который изучает английский, гораздо легче, чем с носителем. А когда ты говоришь на эсперанто, ты заведомо находишься в равной позиции со своим собеседником. Ведь ни для кого из вас этот язык не является родным. И это равенство, безусловно, подкупает! А если учесть, что язык можно изучить за пару месяцев, то как к этому можно не стремиться?

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