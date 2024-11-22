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Режим Лукашенко причастен к разработке межконтинентального «Кедра», которым ударили по Днепру?

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  • 22.11.2024, 20:47
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Режим Лукашенко причастен к разработке межконтинентального «Кедра», которым ударили по Днепру?

В этом замешан «Минский завод колёсных тягачей».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой из состава ракетного комплекса «Кедр», отмечает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Согласно данным украинских разведчиков, к разработке этого ракетного комплекса были привлечены различные предприятия ВПК РФ из Москвы, Волгограда и Воронежа, включая и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (Волгоград).

Именно это предприятие является одним из крупнейших получателей продукции ОАО «Минский завод колёсных тягачей», который, как выяснило «Сообщество железнодорожников Беларуси», только за 9 месяцев 2024 г. поставил 200 вагонов с колесной техникой и комплектующими различным предприятиям российского ВПК. Отметим, что в первую очередь речь шла о поставках шасси для различной техники.

Конкретно на «Титан-Баррикады» МЗКТ отправил 36 вагонов с техникой и комплектующими. Таким образом, есть весомые основания полагать, что шасси белорусского МЗКТ вполне могло быть использовано при разработке ракетного комплекса «Кедр».

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