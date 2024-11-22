«Весной все будет более строго»: что ждет белорусских призывников 4 22.11.2024, 21:10

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Юрист о нововведениях в законодательство о призыве.

Весной нынешнего года вступил в силу Закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», поэтому нынешний осенний призыв проходит по новым правилам. Нововведений появилось много, некоторые моменты стали строже. О том, какие из них сильнее всего отразились на призывниках, «Зеркало» поговорило с юристами в области призыва сервиса povestka.pro.

Ольга — юрист со стажем 6,5 года, Александр — юрист с 11-летним стажем.

«Извини, в карточке у тебя о проблемах с сердцем ничего не написано»

Эксперты выделили топ-3 изменения, с которыми, по их опыту и наблюдениям, чаще всего сталкивались призывники этой осенью.

Первое и главное среди них то, что из ст. 34 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» из мероприятий призыва убрали один пункт, связанный с проверкой здоровья. Речь о медицинском обследовании (п. 14 ст. 18¹ Закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности»). При этом медицинское освидетельствование осталось.

Медицинское обследование — это исследование состояния здоровья и физического развития человека, чтобы установить диагноз. Его проводят в госорганизациях здравоохранения.

Медицинское освидетельствование — мероприятия по определению категории годности граждан и их предназначения к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, годности к обучению в военных учебных заведениях, на военных кафедрах, а также по определению необходимости оказания медпомощи. Их проводят члены врачебной комиссии или врачи-специалисты.

До принятия закона у молодых людей было две медкомиссии: сначала в военкомате, потом, если человек жаловался на здоровье, его направляли на обследование в больницу или поликлинику. Теперь пункт с направлением в медучреждение убрали.

— Если просто описать эту схему на практике, то раньше было так. Призывник приходит в военкомат, садится у терапевта и говорит: «Сердце болит, давление скачет», — и врач отправляет его на суточное мониторирование артериального давления (СМАД), холтер (прибор, который мониторит ЭКГ и нарушения сердечного ритма. — Прим. ред.), УЗИ сердца. Во время обследования у человека могли обнаружить какой-то непризывной диагноз. При этом, если направление парень не получал, он мог обжаловать решение призывной комиссии о годности, указав, что озвучивал претензии к здоровью, но их проигнорировали. В итоге жалобы работали, — объясняет Ольга на простом примере. — Сейчас в этой же ситуации медик смотрит выписку из медкарты молодого человека, анализы, ЭКГ и, если видит, что там все хорошо, может ответить: «Извини, в карточке у тебя о проблемах с сердцем ничего не написано». И никуда его не направлять. А жалоба ничего не изменит.

Но парню выдадут направление на медобследование, если в его медицинских документах указаны проблемы со здоровьем, которые совпадают с его жалобами и могут быть причиной заболевания из «списка болезней». Это перечень диагнозов, по которым его могут признать, например, годным с ограничениями или, допустим, не годным в мирное время.

— Призывники (но таких было очень мало) сообщали нам о случаях, когда сейчас кого-то с чистой выпиской из медкарты еще направляли на обследования, но уже неохотно, — делится опытом Александр. — Из того, что нам рассказывали молодые люди, летом некоторых из них сотрудники военных комиссариатов предупреждали: «Приходите уже обследованные, мы не будем вас никуда направлять».

По словам собеседника, сразу они с коллегами не понимали, почему медобследование убрали, но позже пришли к тому, что объяснение этому есть.

— Во-первых, это экономит бюджетные деньги, — рассуждает юрист. — Во-вторых, полагаю, причина еще и в том, что в начале 2023-го изменили расписание болезней (ослабили требования к состоянию здоровья призывников. — Прим. ред.). Теперь для негодности идут очень серьезные диагнозы.

Например, отмечает собеседник, до 2020-го, когда обновили расписание болезней, негодными в мирное время (НГМ) считались юноши, у которых был сколиоз II степени и угол искривления позвоночника в 11 градусов. В 2020-м угол искривления увеличили до 18 градусов. В 2023-м для НГМ по сколиозу прописали III степень — она стартует от 26 градусов.

— 26 градусов — это очень большой угол искривления позвоночника. Он заметен невооруженным взглядом. Такую патологию выявляют не после 18 лет, а значительно раньше, так как этот недуг ухудшает качество жизни, — говорит Александр. — Сейчас бесполезно отправлять человека на рентген грудного отдела позвоночника, если он жалуется на боли в спине, но по нему ничего не видно и в выписке из медкарты нет записей хотя бы о сколиозе II степени.

— К тому же в расписании болезней есть некоторые статьи, где написано, что диагноз необходимо подтвердить в стационарных условиях, — добавляет Ольга. — По нашему опыту, раньше, если юноша приходил в военкомат с таким диагнозом, его направляли на подтверждение диагноза в стационарных условиях. Теперь, из той информации, которую мы получаем, до того как отправиться в военкомат, призывник должен самостоятельно полежать в больнице и принести эпикриз. И только тогда будет считаться, что все окей и человек под эту статью подходит.

— Как пример можно привести ситуацию с хронической крапивницей, — дополняет Александр. — Чтобы попасть в категорию НГМ, нужно безуспешное лечение этой болезни в стационарных условиях (в документе написано: «в случаях безуспешного лечения в стационарных условиях и непрерывного рецидивирования волдырей (уртикарий) на протяжении не менее двух месяцев». — Прим. ред.). Ранее призывника направляли на лечение, теперь, так как нет обязательного медобследования, выходит, он сам должен попасть в больницу. А, насколько я знаю, с таким диагнозом обычно просто выписывают мазь.

Кстати, о медучреждениях. На вопрос, можно ли приносить в военкомат справки из частных клиник, собеседники отвечают, что тут может возникнуть неприятный момент. С одной стороны, нигде в законе не прописано, что такие документы запрещены. С другой, в практике собеседников есть случаи, когда сотрудники военкоматов реагировали на такие справки без энтузиазма.

— В некоторых военкоматах призывникам говорили: «То, что ты платно что-то прошел в частной клинике (или даже в какой-то из государственных) и принес оттуда справку, не считается. Нам нужно, чтобы эти данные были в выписке из поликлиники по месту жительства, — описывает ситуацию Ольга. — Говорят так не везде, но, например, в большинстве минских военкоматов с подобным сталкивались. Поэтому наш совет: просто перед походом в военкомат донесите все, что вы проходили, в поликлинику по месту жительства. Пусть это добавят в вашу карточку.

«Поначалу было непонятно, зачем это сделали»

Новый документ ввел в КоАП обновленные размеры штрафов по ряду статей, связанных с призывом и воинским учетом. Это ст. 26.1 (Неявка на мероприятия по призыву), ст. 26.2 (Неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат, орган государственной безопасности) и ст. 26.3 (Нарушение обязанностей по воинскому учету). По мнению собеседников, последняя из статей затронула больше всего призывников.

— Ст. 18 «Обязанности граждан по воинскому учету» Закона «О воинской обязанности и воинской службе» содержит исчерпывающий перечень обязанностей состоящих на воинском учете. Например, если молодой человек переезжает на новое место или отчислился из вуза, он должен в недельный срок сообщить об этом в военкомат. Сейчас в список добавили еще и оповещение об изменении номера мобильного телефона, — говорит Александр. — Из нашего опыта часто о перемене данных никто не сообщал. Военкоматы потом сами искали этих молодых людей. За неисполнение обязанностей парням грозил штраф до трех базовых (120 рублей. — Прим. ред.). Такая сумма никого не пугала. Сейчас штраф уже до 25 базовых (1000 рублей. — Прим. ред.). И думая между тем, идти или нет, человек уже больше склонен к тому, чтобы идти и сообщить.

Еще одно заметное нововведение, которое появилось в эту призывную кампанию, — власти ужесточили наказание для уклонистов. Раньше по ч. 1 ст. 435 УК (Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу) грозило до двух лет ограничения либо лишения свободы. Теперь за это же можно получить уже до трех лет лишения свободы или «химии».

— Поначалу было непонятно, зачем это сделали, если, насколько я помню, в тюрьму за такое никого не сажали. Потом стала ясна логика, — объясняет Александр. — Преступления, которые предусматривают до двух лет лишения свободы, — это преступления, не представляющие большой общественной опасности. Срок исковой давности по ним — два года. А все, что касается свыше двух лет, но не более шести, подпадает под категорию менее тяжких. Тут срок исковой давности — пять лет, — объясняет Александр. — В итоге, если раньше человек, например, получил повестку, не пошел в армию (уехал из страны), ждал до 27 лет (к срочной службе подлежат молодые люди от 18 до 27 лет. — Прим. ред.), потом еще два года — и в 29 возвращался в Беларусь, шел в военкомат и просил выдать военный билет. Его отдавали без наказания, так как срок исковой давности преступления истек. Сейчас же ждать в таком случае придется до 32 лет.

«Весной все уже будет более строго»

Кроме того, собеседники обратили внимание, что сроки этой призывной кампании изменились. Если раньше они были с августа по ноябрь, то теперь с сентября по ноябрь.

— Из той информации, которая нам поступала, можно сделать вывод, что у некоторых парней от первой явки в военкомат до отправки проходило меньше двух месяцев. При этом часть людей, признанных годными, сидели и ждали отправку неделю-две (медицинское освидетельствование им провели быстро), — рассказывает Александр. — В Минобороны понимали, что у большинства юношей, которые к ним придут, не будет тех серьезных диагнозов, что диктует обновленный перечень болезней. А значит, они окажутся годными. В итоге нужно меньше времени, чтобы набрать необходимое количество призывников.

Последнему, отмечает юрист, также способствовали и изменения в законах, которые принимали раньше. Например, когда убрали отсрочку для тех, кто поступает в вуз за границей. Или оставили лишь одну отсрочку для тех, кто получает образование в стране (например, после вуза теперь нужно отслужить и лишь потом идти в магистратуру).

— Я бы еще добавила сюда тот момент, что в стране закрылись все компании, которые помогали призывникам, — добавляет Ольга. — Соответственно, все больше людей признаются годными. Сейчас мы сталкиваемся со случаями, когда парням говорят: «Прости, у нас до тебя еще есть люди, поэтому пока отправим их» — и выдают повестку на март. Поступала информация, что еще 5 ноября во многих военкоматах юношам сообщали: «Приходи в марте, сейчас мест нет».

— Думаю, эти меры помогают решить проблему с недобором призывников, который, как я понимаю, связан с невысокой рождаемостью в начале 2000-х и миграцией, — рассуждает Александр. — По сути, армия не расширилась, как был набор в десять тысяч человек, так он и остался. Просто призывников, которые подпадали под прежние категории годности, стало меньше. В итоге эти категории расширили.

На вопрос, какие изменения могут быть во время весенней призывной кампании 2025-го, Ольга называет несколько моментов.

— Думаю, призывная кампания будет начинаться в марте, а не в феврале, как было раньше. Об этом свидетельствует то, что сейчас некоторым юношам выдавали повестки на март. Это первое, — рассуждает собеседница. — Второе — из-за исключения медобследования все (момент от первого прихода в военкомат по повестке до отправки. — Прим. ред.) пройдет очень и очень быстро. И третье — снова будет перебор призывников, поэтому некоторые будут ждать отправки осенью 2025-го. Отмечу, что нынешнюю кампанию можно назвать переходной, когда не все военкоматы еще досконально изучили нововведения и могут от них отступать. Весной все уже будет более строго.

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