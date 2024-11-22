Канада подтвердила передачу Украине обещанной системы NASAMS

Канада подтвердила передачу Украине обещанной системы NASAMS2
- 22.11.2024, 21:19
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Ее стоимость — $300 миллионов.
Система противовоздушной обороны NASAMS, которую Канада заказала у США почти два года назад, уже находится на территории Украины.
Об этом во время выступления в парламенте Канады заявил министр обороны страны Билл Блэр, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CBC.
Блэр подтвердил парламентариям, что система NASAMS, за которые Оттава заплатила почти $300 миллионов, теперь в руках украинцев.
«Я не могу предоставить вам больше информации об этом из соображений операционной безопасности, но мы смогли наконец доставить их – и я думаю, что это будет иметь большое значение, поскольку позволит им защитить людей», – сказал глава Минобороны Канады.
Оттава объявила о планах передать Украине систему ПВО NASAMS еще в январе 2023 года.
План заключался в том, что Канада оплачивает правительству США полную стоимость системы, а Соединенные Штаты заключают договор о продаже техники непосредственно с Украиной.
И только в начале ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что система NASAMS находится на пути в Украину.
Накануне стало известно, что канадское правительство в проекте бюджета на 2025 год заложило 763 миллиона канадских долларов (более 545 миллионов долларов США) на военную поддержку Украины.