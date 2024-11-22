Как США могут ударить по нефтяному сектору России 22.11.2024, 22:03

Текущая ситуация на нефтяном рынке делает Россию очень уязвимой.

Вашингтон может выгодно этим воспользоваться для введения санкций. Об этом пишут аналитики Bloomberg. По их словам, вскоре наступит период избыточного предложения нефти, что приведет к падению цен. При таком раскладе США смогут легче оказывать влияние на рынок и нанести более сильный удар по ресурсным заработкам Кремля, передает FREEДОМ.

Постоянно растущий военный бюджет России критически зависим от продажи энергоресурсов, и если газовая отрасль в последнее время показывает лишь убытки, то нефтяные доходы приносят огромное количество валюты в бюджет страны-агрессора. Для обеспечения заложенных на оборону в бюджете 13,5 триллиона рублей Кремль надеется получать 70 долларов за баррель нефти.

В контексте углубления кризиса российской экономики Москва начала сильнее давить на нефтедобывающую отрасль.

«Многие российские компании работают на грани рентабельности: они не занимаются долгосрочным инвестированием в новые месторождения, бурение новых скважин, поэтому это даст свой обратный эффект. Ставка Центрального банка России сейчас составляет 21%, а ипотечные кредиты выдаются под 43% годовых. Практически все промышленные предприятия, включая «Ростех» (военное предприятие), не могут кредитоваться по таким огромным процентным ставкам», — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В России планируют провести реорганизацию отрасли, чтобы спасти ситуацию. Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ранее писало, что три гиганта нефтедобывающей сферы — «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» — ведут переговоры об объединении.

Сообщается, что таким образом руководство хочет добиться увеличения цен для покупателей в Индии и Китае, а также попытаться обойти западные санкции. Впрочем, аналитики говорят: воплотить запланированное вряд ли удастся.

«Логики в этом решении нет, поскольку если введены санкции против трех компаний, то, понятное дело, что никаким образом их слияние в одну санкции не отменит. Намного лучше, конечно, работать и бороться сразу в трех направлениях, чем в одном. Поэтому, если решение и будет принято, то чтобы переложить из федерального бюджета в собственный карман несколько миллиардов долларов, которые в будущем лишними не будут», — подчеркивает эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев.

Против нефтедобывающей отрасли России может сыграть и ситуация на энергетическом рынке в мире. Аналитики Bloomberg прогнозируют наступление периода повышенного предложения в ближайшее время, что приведет к падению цен на нефть. Издание утверждает, что Соединенным Штатам будет легче контролировать ослабленный рынок и они смогут сильнее ударить по ресурсным заработкам Кремля.

- Если убедить индийских, китайских и турецких переработчиков прекратить или сократить импорт российской нефти, перевозимой на судах теневого флота, экспорт нефти из Москвы неизбежно сократится. Кроме того, существует множество свободных производственных мощностей, которые могут компенсировать любые потери российских баррелей. Президент США Джо Байден в последние дни показал, что он готов усилить поддержку Украины перед своим уходом из Белого дома. Эффективные санкции, направленные против российского экспорта нефти, стали бы благом для Киева, — из публикации издания Bloomberg.

15 ноября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Европейского Союза к более жестким ограничениям в отношении теневого флота России. В частности, в документе предлагают ввести санкции против всех судов, владельцев и компаний, которые сотрудничают с ними. Ожидается, что ограничения могут быть приняты до третьей годовщины начала полномасштабной войны России против Украины.

Впрочем, эксперты считают, что такие санкции не принесут ожидаемого эффекта. Основными покупателями нефти все еще остаются Индия и Китай, которые не вводили никаких ограничений против России в этой отрасли.

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