«Проверки прошли, а беспредел остался» 22.11.2024, 22:08

История о продавщице, которую заставляли выкупать просрочку, получила продолжение.

«Вроде бы и шороху навели, вроде бы и проверки пошли какие-то. Кого-то уволили якобы по собственному желанию, но беспредел остался», — начал свой очередной ролик в TikTok Роман, который ранее поделился неприятной историей, в которую попала его жена. Она полгода отработала в магазине агрогородка Азделино Гомельского района и получила 8 тысяч рублей долга за наличие просроченных товаров, пишет «Зеркало».

По его словам, к нему обратилась еще одна работница райпо, на которую «повесили» долг в 9000 рублей за два месяца. Также на 1900 рублей нашли просрочку в ее магазине.

«Как у них получается вешать такие долги на продавца? Оказывается, человек когда пришел устраиваться, был проведен переучет. Товар, который сейчас нашли и который был вбит в компьютер, она никогда не принимала. Но сейчас в компьютер, я так понимаю, дистанционно вносится товар, который потом вешается на продавца. А потом с него требуют угрозами через суд», — говорит мужчина.

Он добавляет, что женщина пошла в «инспекцию по трудовым спорам» и хочет пройти все эти инстанции.

«Но я скажу, что это бесполезная вещь. Госконтроль дал указание Белкоопсоюзу сделать нам отписку — они сделали отписку. <…> Инспекция по труду тоже отчиталась. Но отчиталась так, что я читал и смеялся просто. <…> И как после этого обращаться в госорганы, которые работать не хотят? Никто не хочет работать», — уверен Роман.

Мужчина уверен, что в прокуратуру даже нет смысла обращаться, потому что, «по слухам, там работает муж какой-то [женщины] из райпо».

«Поэтому простому народу не к кому обратиться даже за помощью. И получается, единственный наш с вами вариант, это всем вместе объединиться. По одному они вот так душат как блох. Просто душат вас, а вы идете потом в банк, набираете кредиты на себя, машины продаете. И идете платить им. Зато начальник райпо на хорошей тачке катается», — заявил Роман.

Он предложил всем, кто писал ему с этой проблемой, объединиться и пойти в суд, потому что «проверки прошли, а беспредел остался».

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