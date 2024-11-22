Поезд Минск — Гомель остановился посреди своего пути
- 22.11.2024, 22:24
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«Стоит больше трех часов без света и отопления».
Читатель «Онлайнера» по имени Максим сообщает о том, что поезд, следующий из Минска в Гомель, уже три часа стоит на путях без движения. «Света нет, отопление выключено. Застряли возле Осиповичей», ― пишет мужчина. Что случилось?
Проблема, судя по информации из официальных источников, оказалась технической. Как пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу БЖД, все из-за обрыва контактной сети на перегоне Пуховичи ― Талька.
— Поезд №758 Минск — Гомель отправлением из Минска в 17:24 следует с задержкой ориентировочно 3 часа. Поезд №6927 Талька ― Минск будет следовать сообщением Пуховичи — Минск. Время отправления со станции Пуховичи — 20:13. Также возможны задержки других поездов, курсирующих на участке Минск ― Гомель, ориентировочно до 20 минут, ― говорится в сообщении.
Позже пассажир поезда сообщил, что в 21:45 состав еще не двигался. «Последний раз на мониторе было плюс 17 градусов, это было около 1—1,5 часа назад», ― рассказывает мужчина о температуре в вагоне.