Врач назвала пять проверенных способов, которые улучшат сон
- 22.11.2024, 22:27
Cон - основная составляющая здоровой жизни.
Сон является базовой потребностью организма и влияет на здоровье. Врач назвала собственные привычки, помогающие расслабиться и улучшить сон.
Проветривание комнаты
Суточная нехватка сна делает людей раздражительными, оказывает негативное влияние на мышление, способность работать, общаться и контролировать эмоции.
- Делюсь с вами всем знакомыми, но действенными привычками, которых я придерживаюсь годами, - рассказала украинская эндокринолог Олеся Пидмурняк.
По ее словам, хоть на улице уже холодно, следует всегда открывать окно на несколько минут и запускать свежий воздух в комнату. А после этого - обязательно полностью зашторивать окна.
Поддерживайте температуру в спальне 18-20 °C.
Контроль экранного времени
Следует всегда откладывать гаджеты за 30-60 минут до сна, поскольку их свет мешает мозгу производить мелатонин.
Кроме того, девайсы стимулируют мозг работать, а это усложняет успокоение.
Соблюдение режима
Нужно всегда стараться ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.
- Если же в выходные я могу понежиться в постели немного дольше - стараюсь делать так, чтобы разница с обычным расписанием не превышала часа, - добавила врач.
Сбалансированный рацион
Эндокринолог советует избегать кофеина, алкоголя и тяжелой пищи перед сном.
Все потому, что сладкая, острая, жирная и жареная пища долго переваривается и дают организму ненужные во время сна калории. А алкоголь и кофе - чрезмерно возбуждают нервную систему, что приводит к проблемам с засыпанием. За 5 часов до сна воздержитесь от употребления любых энергетических напитков.
К тому же вечером не занимайтесь чем-нибудь важным, что может вас огорчить. Не открывайте рабочую электронную почту, не смотрите новости, старайтесь перенести важные разговоры на следующий день.
Сколько часов нужно спать детям и взрослым
Cон - основная составляющая здоровой жизни. Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности, молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - 9 часов сна в сутки.