Чехия на финишной прямой к полному отказу от импорта российской нефти 22.11.2024, 22:38

Прага не будет просить ЕС продолжить действие исключения, временно позволявшего ей получать российскую нефть.

Чехия не планирует использовать возможность импортировать российское дизельное топливо и другие нефтепродукты в качестве исключения, сообщает Reuters со ссылкой на министерство промышленности и торговли страны.

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз запретил импорт большинства нефти из России. Но Чехия, Словакия и Венгрия в качестве исключения могли использовать российские нефтепродукты из-за отсутствия других поставок. Трем странам дали время на поиск альтернативных источников снабжения. Для Чехии срок действия исключения истекает 5 декабря.

«В контексте текущей ситуации и шагов, которые Чешская Республика предпринимает для обеспечения своей независимости от импорта нефти из России, Чешская Республика не видит причин для продолжения исключения», – заявил представитель Министерства промышленности Чехии Марек Вошахлик.

Чехия импортирует почти восемь миллионов тонн нефти в год из двух источников: почти 60% - через нефтепровод «Дружба», транспортирующий нефть из России, а остальные - через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским Трансальпийским нефтепроводом TAL Триести.

Чешская Республика модернизирует итальянский нефтепровод, что позволит увеличить объем транспортировки нефти по этому пути и позволит полностью отказаться от российской сырой нефти до второй половины 2025 года, как и планировал чешский премьер-министр Петр Фиала.

За последние годы транзит российского газа через Украину в Европу сократился на 90% - со 145 млрд кубометров до 14,5 млрд кубометров в год.

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