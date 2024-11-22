В минской многоэтажке окна заколотили щитами 1 22.11.2024, 22:49

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Узнали, что это значит.

В Минске на улице Якуба Коласа есть дом на восемь этажей, это одна из первых панельных многоэтажек в городе. Прямо сейчас многие окна там забиты щитами ОСБ. Выглядит максимально странно. Onlíner узнал, зачем это понадобилось.

Дом по Якуба Коласа, 52 огорожен строительными заборами, на фасаде в люльках трудятся рабочие. Вроде и ясно: какой-то ремонт. Но выглядит все крайне необычно, потому что многие оконные и балконные проемы закрыты щитами. При этом понятно, что в многоэтажке по-прежнему живут люди.

Это капремонт, следует из информации на паспорте объекта. Причем ремонтируют и соседний дом — под номером 50/1. Но по датам видно, что сроки работ сдвигались.

Дом №52, который нас сегодня интересует, был построен в 1964—1965 годах. Это одна из первых панельных многоэтажек в Минске. Проект «Минскпроекта», архитекторы — Барсуков и Шпигельман. Старожилы могут помнить ресторан «Свитязь» и радиоателье, которые изначально находились на первом этаже здания, или диетическую столовую, что была тут позже. Теперь на первом — кафе и магазины, а выше, как и прежде, — жилье.

Но зачем сейчас понадобились щиты? Этот вопросы журналисты задали по одному из телефонов, указанных на паспорте объекта.

— Окна заложили ОСБ-плитами, чтобы не повредить стекла при снятии балконов, — объяснил представитель производителя работ Аркадий Трофимчик.

Рядом с домом висят объявления, что хозяевам квартир нужно предоставить доступ к балконам, иначе возможна аварийная ситуация

Дело в том, что проектировщик признал часть балконов аварийными. Их будут заменять на новые, всего в доме поменяют 35 балконов. Жителей на время капитального ремонта действительно не отселяли.

Как долго еще продлятся работы, собеседник не уточнил.

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