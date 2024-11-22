Байден созвонился с Макроном после удара новой баллистикой по Украине
- 22.11.2024, 22:38
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В пресс-службе президента США не раскрывают деталей.
В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном. Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:
«Они обсудили развитие событий в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на обеспечение соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны «голубой линии» безопасно вернуться в свои дома».