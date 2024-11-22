Байден созвонился с Макроном после удара новой баллистикой по Украине 22.11.2024, 22:38

1,292

Иллюстративное фото

В пресс-службе президента США не раскрывают деталей.

В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном. Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:

«Они обсудили развитие событий в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на обеспечение соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны «голубой линии» безопасно вернуться в свои дома».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com