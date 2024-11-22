В центре Минска сдают в аренду необычную недвижимость 1 22.11.2024, 23:17

Удивляет и внешний вид, и цена.

В кирпичном доме на проспекте Независимости в Минске сдают в долгосрочную аренду достаточно редкий вариант недвижимости — «трехуровневый пентхаус с башней». Из его окон можно видеть площадь Победы, парк Горького, музыкальный фонтан на Свислочи, да и в целом панораму города, пишет «Зеркало».

Дом под номером 31 на проспекте Независимости находится через дорогу от дома-музея 1-го съезда РСДРП, в нескольких минутах ходьбы от площади Победы и парка Горького. Эта сталинка, а также расположенная рядом — дом № 4 на улице Коммунистической, образуют угол, наверху которого расположена башня с флюгером.

До 2021 года здесь располагался Hostel Tower 31/18, но теперь жильцов он не принимает. Эта недвижимость находится на трех уровнях и занимает площадь 150 «квадратов». На двух нижних уровнях расположены комнаты, где могут разместиться до 30 человек. На третьем этаже, в уникальной башне, зона отдыха и небольшая кухня. В жилье есть три санузла.

Судя по фото, интерьер в жилье остался таким же, каким был во время посуточной аренды. В квартире есть бытовая техника — телевизор, утюг, стиральная машина, фен, холодильник, СВЧ-печь, кофеварка, электрическая плита. В помещение проведен Wi-Fi. Арендаторам предоставят комплекты полотенец, посуду.

В объявлении отмечено, что недвижимость сдается на длительный срок. Например, под жилье или офис и прочее.

Цена за месяц аренды — 2900 долларов, или 9904 рубля. Отметим, что объявление о сдаче в аренду было опубликовано еще летом, но желающих заселиться туда пока не нашлось.

Журналист позвонил хозяину жилья как потенциальные арендатор и уточнил, действительно ли недвижимость сдается так дорого. Возможно, владелец готов продать уникальную недвижимость, раз жильцы не находятся.

— Да, помещение еще сдается, стоимость именно такая, как указана в объявлении. Что касается продажи, то я не собираюсь продавать это помещение. Я не соглашусь, даже если вы готовы будете мне предложить сумму в два или три раза больше положенной. Очень долго я становился хозяином этой недвижимости, — ответил мужчина.

В 2018 году владелец жилья Александр рассказывал, как его семье удалось присоединить к своей квартире реликт сталинской архитектуры.

— Мой отец получил разрешение на использование и включение этой комнаты в 1970-х годах, — рассказывал Александр. — Он заслуженный деятель науки, ведущий криминалист Республики Беларусь. Мама тоже доктор наук. А двум ученым была положена дополнительная площадь под рабочие кабинеты. У нас была большая семья: трое детей, родители, бабушка. Старшие сестры рано вышли замуж. Вместе с мужьями и детьми они жили с нами в четырехкомнатной квартире. И исполком разрешил нам присоединить эту башню, а позже — приватизировать. В пользу этого решения сыграл и тот факт, что наша башня, в отличие от трех других, имела отдельный вход не из подъезда, а с чердака, который в 1970-е был открыт и общедоступен. Там обитали художники, поэты и романтики, был беспорядок.

— Она открыта всем ветрам. Особенно дует со стороны Свислочи. Все стены в ней внешние, четыре больших овальных окна с огромными форточками, так что без отопления было не обойтись. Отец согласовал, провел трубы, поставил батареи. Но так как это верхний уровень, они всегда завоздушены. Первая из батарей горячая, остальные холоднее. Благо они стоят возле каждой стены, и в сумме получается терпимо.

После того как башня стала частью квартиры, к семье часто приходили любопытные: «Можно посмотреть?». Родители Александра всегда их пускали, время было душевное.

С этой башней связана интересная легенда. Дело в том, что в доме на Коммунистической, 2, жил Ли Харви Освальд — убийца Кеннеди. Правда, не в том подъезде, над которым возвышается башня, а в соседнем. Но в те времена чердак с выходом в башню простирался над всем домом и был открыт для всех желающих.

— Освальд прожил в Минске около двух лет, — говорит Александр. — Для развлечения он приобрел винтовку, вступив в Минский охотничий клуб, ходил на охоту с коллегами по заводу «Горизонт», стрелял по животным, и не исключено, что по ночам приходил в эту башню.

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