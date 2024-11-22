Какие изменения ждут владельцев авто в Беларуси уже в 2025 году 22.11.2024, 23:40

Они касаются и условий выезда за границу.

Сразу несколько важных нововведений в следующем году запланированы для тех, кто владеет транспортным средством в Беларуси. Речь идёт и о повышения транспортного налога, и об условиях выезда за границу. К чему стоит подготовиться автолюбителям?

В Беларуси в 2025 году власти намерены увеличить транспортный налог. Для физических лиц – владельцев авто расходы могут вырасти в среднем на 6,1%. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей.

Транспортный налог также собираются повысить и для организаций. Сумма налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, то налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Что ждёт плательщиков транспортного налога?

Ещё одно важное новшество касается автомобилей повышенной комфортности. К ним отнесены некоторые модели Audi, Bentley, BMW, Toyota и других производителей. Для таких машин в 2024 году ввели десятикратную ставку налога, если сравнивать со стандартной.

Но если сейчас этот сбор взимается с автомобилей не старше трех лет, то в следующем году упоминание о возрасте транспорта могут скорректировать. Вместо него правительство, как планируется, должно будет установить другое количество лет.

Хотят пересмотреть список льготников по транспортному налогу. Чиновники намерены освободить некоторых владельцев транспорта от уплаты налога. Речь идёт о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Сейчас льготы по транспортному налогу есть у некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов войны, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

Какие ещё авто могут избавить от транспортного налога?

Власти собираются расширить список случаев, когда не начисляется налог за транспорт. Сейчас это касается ситуаций, когда автомобиль сняли с учета в ГАИ. В 2025 году перечень хотят расширить.

Так, могут появиться новые причины для того, чтобы не платить налог, если транспорт:

— обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

— прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить, предоставив документы налоговым органам. Сделать это можно в любой налоговой инспекции: не обязательно по месту жительства. Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, когда авто прекратило существование.

Останется ли местный сбор за выезд за границу?

Чиновники также хотят оставить на постоянной основе сбор для владельцев собственных авто за пересечение границы. Сейчас этот местный налог введён депутатами областных советов и считается временной мерой. Именно местные власти должны принимать решение: продлевать его действие или нет.

Сам сбор ввели в 2021 году и действует он в Брестской, Витебской и Гродненской областях. Деньги надо платить при выезде в страны ЕС, а вот в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные советы депутатов: он составляет одну базовую величину (сейчас это 40 рублей).

Когда вводили сбор, в Государственном пограничном комитете заявляли, что средства направят «на борьбу с коронавирусной инфекцией». И хотя пик пандемии COVID-19 давно прошел, деньги всё равно продолжают взимать с выезжающих за границу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com