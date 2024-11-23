В Мали расстреляли колонну ЧВК «Вагнер» 23.11.2024, 3:06

Подорваны два авто.

В центральной части Мали боевики террористической организации «Аль-Каида» напали на колонну российских наёмников ЧВК «Вагнер». Информацию об этом распространяют каналы, связанные с радикальной исламистской группировкой «Аль-Каида» и её африканским крылом. «Аль-Каида» признана террористической странами Запада, передает «Радио Свобода».

На фотографиях, которые исламисты выкладывают в сеть, видны захваченные ими оружие, боеприпасы и экипировка, в том числе с эмблемами ЧВК.

Нападение, предположительно, произошло 21 ноября в центральной части Мали. Боевики сообщают, что убили как минимум семерых «вагнеровцев» и подорвали два автомобиля.

Предыдущее крупное нападение на части ЧВК «Вагнер» в Мали произошло в конце июля. Тогда у границы Мали и Алжира «вагнеровцы» столкнулись с повстанцами из племени туарегов. Погибли несколько десятков вооружённых бойцов с той и другой стороны, точное число погибших неизвестно.

В Мали наёмники ЧВК «Вагнер» действуют в составе правительственных войск. Власти Мали называют их военными инструкторами.

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