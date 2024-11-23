Украина не намерена выводить войска из Курской области 23.11.2024, 4:39

Сейчас под их контролем остается порядка 800 квадратных километров.

ВСУ планируют оставаться там «до тех пор, пока это будет целесообразно». Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в украинской армии.

В сообщении отмечается, что на пике своего продвижения вглубь РФ украинцы контролировали около 1400 кв. км международно признанной российской территории. Сейчас под их контролем остается порядка 800 квадратных километров.

По данным источников AFP, российская армия при этом продолжает продвижение в Донецкой области в сторону Покровска и Курахово, причем на Кураховском направлении ей удается ежедневно занимать по 200-300 м территории.

Комментируя слова Путина о применении для удара по украинском городу Днепр новой российской ракетой «Орешник», украинские источники агентства заявили, что количество таких ракет в арсенале ВС РФ «очень ограничено» - их «всего несколько штук».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com