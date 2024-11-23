«Трамп легко может поставить Путина на колени» 1 23.11.2024, 8:50

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Эксперт назвал способ.

Приход Дональда Трампа к власти в США не станет для Украины катастрофой, а сообщения западных СМИ о потери территорий в обмен на мир не соответствует действительности.

Такое мнение во время чата на «Главреде» озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что сейчас, до вступления Трампа в должность, идет огромный массив ИПСО со стороны россиян.

«Так, например, все резко начали говорить, что Украина потеряет 20% территорий, и Запад с этим согласится. Знаете, на чем Россия «спалилась», как стало понятно, что за этими операциями стоит она? Россияне «спалились» на сообщениях о телефонном разговоре Трампа и Путина, о котором написал Washington Post. В сообщения, которые появились в русскоязычном и украиноязычном пространстве, была добавлена деталь, которой не было в англоязычном варианте: утверждение, что Путин и Трамп говорили о том, что мир согласен с потерей 20% территорий Украиной. Так что успокойтесь, сейчас идет просто гигантская просто «ипсоха», - отметил эксперт.

Загородний отметил, что разговоры о том, что победа Трампа станет катастрофой для Украины, не имеют под собой оснований. Президентство Трампа не станет катастрофой для нашей страны.

«Прежде всего, следует понимать, каково главное противоречие между Трампом и Путиным. Главное противоречие – не Украина, а нефть. Ведь Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится. А если Трамп еще и выполнит свое обещание снизить цены на нефть до 40 долларов, то наступит смерть российской экономики. И это Трамп будет делать не через год или два, а сразу», - пояснил эксперт.

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