Под Угледаром россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ
- 23.11.2024, 8:57
- 1,170
Украинская прокуратура начала расследование.
Вблизи Угледара Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины: прокуратура начала расследование.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По оперативным данным, 2 октября военнослужащие ВС РФ совершили штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи города Угледар. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли.
«Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях», - говорится в заявлении прокуратуры.