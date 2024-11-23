закрыть
23 ноября 2024, суббота, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев неожиданно «дал заднюю»

2
  • 23.11.2024, 9:02
  • 3,770
Медведев неожиданно «дал заднюю»

И заявил о нежелании России начинать ядерную войну.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее неоднократно угрожавший Западу ядерным оружием, неожиданно сменил риторику, сообщает The Moscow Times.

В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что Россия не хочет начинать ядерную войну.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — уверил он.

Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает использование ядерного оружия лишь как «крайний вариант», отметив: порог его применения был пересмотрен с учетом «возникших рисков».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов