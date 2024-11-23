Медведев неожиданно «дал заднюю» 2 23.11.2024, 9:02

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И заявил о нежелании России начинать ядерную войну.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее неоднократно угрожавший Западу ядерным оружием, неожиданно сменил риторику, сообщает The Moscow Times.

В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что Россия не хочет начинать ядерную войну.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — уверил он.

Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает использование ядерного оружия лишь как «крайний вариант», отметив: порог его применения был пересмотрен с учетом «возникших рисков».

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