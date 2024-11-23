«Окружение Путина видит, что ситуация ухудшается» 23.11.2024, 9:23

1,144

Глава Кремля в течение последних трех лет показывал свою слабость.

Российский диктатор Владимир Путин боится своего же окружения. Причиной этого является то, что народ, олигархи и силовики РФ могут принять любого президента, но они не поймут и не простят, если он будет слабым.

А Путин в течение последних трех лет показывал свою слабость. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Да, первые несколько месяцев, даже первый год, можно было бы бравировать, что «наша спецоперация идет по четко установленному плану». Он, кстати, посмотрите, пожалуйста, он перестал упоминать, что спецоперация идет по плану. Вообще больше таких упоминаний нет. Есть там тезисы о том, что «мы добьемся всех целей». Каких целей – непонятно, но все его окружение, без преувеличения, оно видит, что ситуация ухудшается», – отметил он.

В частности, доллар уже стоит 102 рубля, ключевая ставка Центробанка была поднята до максимального уровня за 20 лет – до 21%, а «Газпром» впервые получил убытки в 500 млрд рублей.

«Этого просто никто не мог вообразить, вспомните, пожалуйста, лет 10 назад, даже шутили: приобрел себе немного акций «Газпрома» – обеспечил себя и свое поколение, ну своих детей, внуков, потомков, на несколько поколений вперед», – напомнил аналитик.

Таких негативных моментов становится все больше, поэтому, по мнению Ступака, Путин начинает опасаться своего окружения. У диктатора нет побед, нечего «продать» своему народу. «И он постоянно воображает, что кто планирует его замещение», – добавил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com