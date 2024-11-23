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Ракету Javelin за мгновение до попадания в российский танк показали на видео

  • 23.11.2024, 9:43
  • 2,670
Ракету Javelin за мгновение до попадания в российский танк показали на видео

Когда развеялся дым, в кадре осталась только куча обгоревшего металлолома.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского танка с помощью американского ПТРК FGM-148 Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал оккупант, который двигался следом на еще одной бронемашине.

Когда развеялся дым от взрыва в кадре осталась только куча обгоревшего металлолома.

На записи можно разглядеть ракету за мгновение до удара по танку.

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