Ракету Javelin за мгновение до попадания в российский танк показали на видео
- 23.11.2024, 9:43
- 2,670
Когда развеялся дым, в кадре осталась только куча обгоревшего металлолома.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского танка с помощью американского ПТРК FGM-148 Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделал оккупант, который двигался следом на еще одной бронемашине.
Когда развеялся дым от взрыва в кадре осталась только куча обгоревшего металлолома.
На записи можно разглядеть ракету за мгновение до удара по танку.