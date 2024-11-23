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Поезд Минск — Гомель прибыл на конечную станцию с опозданием на четыре с половиной часа

  • 23.11.2024, 9:54
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Поезд Минск — Гомель прибыл на конечную станцию с опозданием на четыре с половиной часа

Выяснилась причина остановки.

Пассажирский поезд Минск — Гомель по техническим причинам прибыл на конечную станцию с опозданием на 4 часа 28 минут, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Состав отправился из Минска в пятницу в 17:24, однако на перегоне Пуховичи — Талька (недалеко от Осиповичей) он остановился. Как стало известно позже, пропало напряжение — оборвалась контактная сеть.

Работы по восстановлению электрифицированного участка заняли некоторое время. Из-за этого ряд других поездов, которые шли в сторону Гомеля, отстали от графика.

На конечную станцию столичный поезд прибыл в два часа ночи.

В БЖД отметили, что Белорусская железная дорога вместе с Гомельским горисполкомом организовывали подвоз пассажиров этого поезда автомобильным транспортом к местам проживания.

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