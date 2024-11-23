закрыть
23 ноября 2024, суббота, 10:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ устроил молниеносный разгром россиян под Курском

  • 23.11.2024, 10:08
Украинский спецназ устроил молниеносный разгром россиян под Курском

У врага большие потери.

Украинские воины продолжают операцию на территории Курской области. На днях бойцы Сил спецопераций Украины во время разведки результативно штурмовали вражеские позиции в этом российском регионе.

Десять оккупантов были ликвидированы, еще трое пополнили обменный фонд. Видео боевой работы опубликовали на Facebook-странице ССО.

«Во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники уничтожают захваченных на позициях оккупантов.

Трое россиян оказались умнее остальных «товарищей» и сдались в плен. В ответ на вопрос украинского воина о том, куда подевались остальные российские военные, пленные ответили, что «всех уничтожили еще ночью».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов