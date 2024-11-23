Украинский спецназ устроил молниеносный разгром россиян под Курском
- 23.11.2024, 10:08
У врага большие потери.
Украинские воины продолжают операцию на территории Курской области. На днях бойцы Сил спецопераций Украины во время разведки результативно штурмовали вражеские позиции в этом российском регионе.
Десять оккупантов были ликвидированы, еще трое пополнили обменный фонд. Видео боевой работы опубликовали на Facebook-странице ССО.
«Во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд», – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники уничтожают захваченных на позициях оккупантов.
Трое россиян оказались умнее остальных «товарищей» и сдались в плен. В ответ на вопрос украинского воина о том, куда подевались остальные российские военные, пленные ответили, что «всех уничтожили еще ночью».