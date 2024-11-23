Рабочих рук в Беларуси осталось «на три дня» 13 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

23.11.2024, 10:13

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Зачем Лукашенко опять вспомнили про «тунеядцев».

Выступая на очередном областном празднике «Дожинки», Александр Лукашенко пообещал, что тунеядцев и безработных в стране не будет. Потому что труд — это не право, а обязанность белорусского гражданина. И работать должны все. Вне зависимости от того, хотят они работать или не хотят. Особенно, если они не хотят.

«Готовьтесь. Готовьтесь. Бомжей тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться. Работать. Зарабатывать на себя и свою семью», - сказал Лукашенко.

Это не первый, не второй и даже не десятый раз, когда власти обещают окончательное решение тунеядского вопроса. Обещают навести полную социальную справедливость и заставить всех работать.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. Немедленно. С органами милиции. Подключите кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Как бы не звучало это непопулярно», - говорил Лукашенко в декабре 2020 года.

Потом требовал в кратчайшие сроки навести порядок среди безработных тунеядцев, например, летом 2022 года. И весной 2023. Потом зимой 2023. В начале этого года МВД даже выступило с инициативой принять закон об уголовной, либо, для начала, хотя бы административной ответственности за тунеядство.

И до сих пор все эти усилия, все разговоры имели сугубо отрицательный результат. Рабочих рук в стране больше не стало. Стало, наоборот, меньше.

В 2020 году в белорусской экономике было примерно 80 тысяч вакансий. В начале этого года количество вакансий составило уже 130 тысяч. К октябрю выросло до 160 тысяч, а к ноябрю приблизилось к 170 тысячам.

И это происходит не потому, что люди не хотят работать. Это происходит потому, что людей в стране просто не хватает. Глава администрации Лукашенко, Дмитрий Крутой на совещании во вторник сказал, что из среднего белорусского района на 8-10 тысяч работающих ежегодно уезжают 300-400 человек.

И даже окончательное разрешение тунеядского вопроса не решит проблему нехватки рабочих рук. Уровень безработицы в Беларуси сейчас находится на исторических минимумах и составляет около 2,5 процентов от общего числа занятых. То есть, примерно 100 тысяч человек.

И это на самом деле критически низкий уровень. Это означает, что в стране катастрофически не хватает резервов рабочей силы. Нормальный уровень безработицы для Беларуси – больше 3 процентов.

Потому что большинство этих безработных - это временные безработные. Те, кто ушел с работы и решил отдохнуть, пока искать другую. Те, кто хочет сменить сферу деятельности и занимается получением каких-то новых навыков.

Принципиальных безработных, то есть тунеядцев в классическом советском понимании этого слова, в стране может быть тридцать, сорок, пусть пятьдесят тысяч человек. И, конечно, теоретически, используя передовой советский опыт борьбы с тунеядством, этих людей можно заставить работать.

Вопрос только, а зачем? Практическая польза для экономики от привлечения таких людей к труду будет отрицательной. Потому что к каждому надо будет приставить еще надзирателя, который будет следить, чтобы привлеченное к труду лицо куда-нибудь лишний раз не отвлеклось. И каждому этому надзирателю надо будет еще платить.

То есть выгоду получат только те, кого поставят надзирателями. Кто будет ловить тунеядцев возле магазинов и баров. Ходить с профилактическими беседами по квартирам и читать лекции о пользе общественно-полезного труда для завсегдатаев специальных изоляторов.

В Советском Союзе борьба с тунеядством имела, по крайней мере, идеологический смысл. Поэтому Советский Союз мог ее себе позволить. Это, правда, не довело советский союз до добра. Но позволить себе он мог.

Но белорусские-то власти в отличие от советских властей пытаются решить сугубо практическую проблему дефицита рабочей силы. Потому что полмиллиона человек из страны уехали. И людей белорусской экономике не хватает. И поскольку вернуть уехавших не получается, власти придумывают экзотические идеи.

Вернуть пенсионеров на заводы, закрепостить студентов вообще и студентов-медиков в частности. Поискать трудовые резервы среди принципиальных тунеядцев или заменить белорусов мигрантами.

«Мы понимаем, что внутренние трудовые ресурсы ограничены. Для решения тактических задач по обеспечению нанимателей кадрами привлекаются иностранные мигранты», - сказала заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко на конференции в Минске.

По данным министерства труда, в Беларуси за прошлый год трудоустроились 13 тысяч иностранцев. Всего в белорусской экономике официально занято около 60 тысяч мигрантов. Учитывая полмиллиона уехавших белорусов, соотношение складывается не в пользу белорусского рынка труда.

При этом если в 2018 году в стране постоянно проживало 173 тысячи иностранцев, то по состоянию на конец 2023 года их было 168 тысяч. Так что количество мигрантов в Беларуси, на самом деле, сокращается. Правда, не так быстро, как сокращается в Беларуси количество белорусов.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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