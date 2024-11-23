В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв 23.11.2024, 10:17

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Есть попадание по важному для РФ порту.

В Бердянске ночью прогремел взрыв. Предварительно, «прилет» зафиксирован по порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую ГВА и Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Громко в районе порта», - говорится в сообщении горсовета.

По данным ГВА, примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв.

«Предварительно - есть попадания по порту», - отметили в администрации.

Последствия «прилета»

Как рассказал Андрющенко, примерно в 23:38 прогремел взрыв в районе порта. После взрыва было видно зарево и признаки пожара, который длился до получаса. В прибрежных районах Бердянска ощущался запах горелого.

«Оккупанты никак не прокомментировали взрыв. Минобороны РФ сообщило, что за ночь сбили один БПЛА над Крымом, где также были слышны взрывы. Никакой информации об атаке или сбитии БПЛА в районе Бердянска не предоставило», - отметил советник мэра.

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