Белорусы поделились кадрами «настоящей зимы» и первых снеговиков 23.11.2024, 10:39

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ЖКХ перевели на усиленный режим.

В ночь с 22 на 23 ноября юг и восток Беларуси накрыли первые обильные снегопады. Детвора, наконец, дождалась возможности слепить своих первых снеговиков и открыть сезон традиционных зимних развлечений, а соцсети заполонили фото и видео с кадрами «настоящей зимы». Не до веселья лишь работникам ЖКХ — в некоторых городах их оперативно перевели на усиленный режим работы, пишет «Телеграф».

Так, судя по фотографиям и видео из соцсетей, снега нападало достаточно, чтобы слепить первых снеговиков, в трех регионах — Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Некоторые жители этих регионов даже успели расчехлить заждавшиеся своего часа санки и открыть сезон зимних забав.

TikTok наводнили видео заснеженных улиц Гомеля, Бреста, Могилева и окрестных райцентров. Авторы некоторых роликов, которые поделились кадрами «настоящей зимы» с теми регионами Беларуси, где снегом пока и не пахнет, судя по выбору музыкального сопровождения уже вовсю настроены встречать Рождество и Новый год.

А вот работникам коммунальных служб пока не до развлечений: власти Гомеля, например, перевели ЖКХ на усиленный режим работы после начала снегопада.

«Сегодня на уборке улиц, тротуаров и магистралей города задействовано 20 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники», — рассказал в своем официальном Telegram-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Особое внимание работники городских хозслужб пообещали уделить уборке магистральных улиц, по которым идет общественный транспорт, а также расчистке пешеходных переходов и остановочных пунктов.

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