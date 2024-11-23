Белорусы поделились кадрами «настоящей зимы» и первых снеговиков
- 23.11.2024, 10:39
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ЖКХ перевели на усиленный режим.
В ночь с 22 на 23 ноября юг и восток Беларуси накрыли первые обильные снегопады. Детвора, наконец, дождалась возможности слепить своих первых снеговиков и открыть сезон традиционных зимних развлечений, а соцсети заполонили фото и видео с кадрами «настоящей зимы». Не до веселья лишь работникам ЖКХ — в некоторых городах их оперативно перевели на усиленный режим работы, пишет «Телеграф».
Так, судя по фотографиям и видео из соцсетей, снега нападало достаточно, чтобы слепить первых снеговиков, в трех регионах — Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Некоторые жители этих регионов даже успели расчехлить заждавшиеся своего часа санки и открыть сезон зимних забав.
TikTok наводнили видео заснеженных улиц Гомеля, Бреста, Могилева и окрестных райцентров. Авторы некоторых роликов, которые поделились кадрами «настоящей зимы» с теми регионами Беларуси, где снегом пока и не пахнет, судя по выбору музыкального сопровождения уже вовсю настроены встречать Рождество и Новый год.
@marina_zhirnova Дождались дети снег #снег #гомель #зима ♬ оригинальный звук - 🎅🏻✰︎ⳅυⲙⲏυύ ⲃⲁύⳝ✰︎🎄
@v.e.s.na #гомель 22 ноября #снег #беларусь ♬ Жить, как мы хотим - АИЛИ
@ninakrasylia Красота 😻 #первыйснег2024 #singer #нинасавельева #нинакрасуля #беларусь #певица #dancer #врек #втоп ♬ оригинальный звук - ✨ha0nt3d✨
@anita_a_888 Вот и зима пришла... 😍☺️ С первым снегом нас 😅 #ноябрь #2024 #осень #зима #моялошадь #воронаялошадь #чернаялошадь #конюшня #конюшнябрест #пегасбрест #верховаяпрогулка #верзоваяезда #снег #природа #метель #myhorse #horse #blackhorse #brest #belarus #беларусь #брест #мывместе #счастье ♬ الصوت الأصلي - ☠️ᶻʰᵃⁿᵍ ʸⁱᵐⁱⁿᵍ💀
А вот работникам коммунальных служб пока не до развлечений: власти Гомеля, например, перевели ЖКХ на усиленный режим работы после начала снегопада.
«Сегодня на уборке улиц, тротуаров и магистралей города задействовано 20 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники», — рассказал в своем официальном Telegram-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
Особое внимание работники городских хозслужб пообещали уделить уборке магистральных улиц, по которым идет общественный транспорт, а также расчистке пешеходных переходов и остановочных пунктов.