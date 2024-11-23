Эксперт: Лукашенко окажется на скамье подсудимых в Гааге раньше остальных 1 23.11.2024, 10:52

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Диктатора охотно выдадут даже его «соратники».

Политический обозреватель Александр Фридман прокомментировал «Салідарнасці» решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Нетаньяху и почему белорусскому диктатору стоит напрячься:

— Лукашенко здесь действительно нечему радоваться. В любом случае пока очевидно, что МУС всерьез решил заняться руководителями стран.

И тут для белорусского правителя ситуация немного другая. Конечно, даже выдача ордера на его арест не будет означать, что Лукашенко окажется в Гааге. Тут нет прямой взаимосвязи.

Но я бы учитывал при этом масштаб личности, назовем это так. Путин — президент ядерной державы. Нетаньяху — президент могущественной державы, и в военном, и в политическом смысле. А Лукашенко — довольно мелкая политическая фигура.

И если посмотреть на историю процессов МУС, то перед этим судом как раз представали «рыбки» размером с Лукашенко, тот же Милошевич, или африканские лидеры.

В этом смысле, чем менее значительная политическая фигура, чем меньше у нее влияния, тем больше шансов все-таки оказаться в Гааге.

Соответственно, шансы Лукашенко в случае выдачи ордера гораздо выше дойти до суда, чем шансы Нетаньяху, который будет оспаривать решение и за которого есть кому заступиться.

За Лукашенко не заступится никто. К тому же, не известно, какой будет ситуация в будущем в Беларуси. Если, например, произойдут какие-то изменения, некая трансформация, я бы не исключал варианта, при котором бывшие сторонники Лукашенко, его соратники, в случае если ордер будет, решат использовать его, чтобы раз и навсегда избавиться от Лукашенко. Просто выдадут — и проблема решена.

Поэтому для беларуского правителя в любом случае это не положительное событие. Очевидно, что он может сопоставить факты: если МУС поднял в свое время руку на Путина, а теперь не испугался предъявить обвинения Нетаньяху, то есть фигурам совершенно другого масштаба, что может помешать выдать ордер против Лукашенко?

Обратите внимание, даже его пропаганда это учитывает и не освещают это событие с таким восторгом.

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