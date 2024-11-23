Медведев развернулся на сто восемьдесят градусов 2 Эль Мюрид

23.11.2024, 11:47

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Кремлевские начинают о чем-то догадываться

Весь совбез сегодня был посвящен новой игрушке и новой вундерваффе «Орешник». Он преподнесен как нечто суперновое, естественно, не имеющее аналогов и не поддающееся никакому вражескому воздействию. Конечно, всем раздадут награды и звания - не так уж и много сейчас поводов для радости.

В общем, приоритеты налицо. Будь такой же бурной презентация новой операционной системы, нового процессора хотя бы в 10 нанометров, новой технологии энергопередачи или ее хранения - в общем, что-то про развитие страны - но в приоритете сегодня только вундервафли и ничего кроме них. Остальное высокому руководству уже давно неинтересно.

Оно, как средневековый конунг, готовится к будущему уходу к предкам и намерено захватить с собой как можно больше сопровождающих в свой большой-большой курган. Другого объяснения интереса к смертоносным игрушкам найти сложно.

Никто, к сожалению, великому конунгу не объяснил, а он сам уже вряд ли способен это понять: воюет не оружие. И даже не люди. Воюют организационные структуры, и вся политика строится вокруг создания и настройки наиболее оптимальных структур для решения поставленных задач. А уже под структуры создаются инструменты. Но не наоборот.

*

Путин на совбезе привычно произнес определение «высокоточная» применительно к ракете, запущенной по «Южмашу». Проект был назван «Орешник», хотя эксперты-ракетчики предположили, что речь идет о вполне известном проекте «Рубеж», где удален один разгонный блок, что позволило снизить минимальное расстояние для ее применения.

Как можно было видеть на видео, по цели пришло шесть раздельных боевых блоков.

Нюанс в том, что разделяющаяся головная часть и «высокоточная» - это мало совпадающие вещи. Либо одно, либо другое. Смысл раздельных блоков или в увеличении боевой нагрузки, или в создании множественных ложных целей, затрудняющих действие системы ПРО.

Эффективной такая система является для ядерной боевой части - там отклонения в сто-двести метров принципиального различия по понятным причинам не имеет. Но вот для фугасной боевой части подобная компоновка означает нанесение поражения по площадям, причем значительным, и уж точно говорить про такое оружие как высокоточное, нет никакого резона. Высокоточное - это когда отклонение измеряется метрами, если же разброс идет в десятки и тем более сотни метров - то однозначно перед нами несколько иная архитектура применения. Это сразу вызывает подозрение, что говорящий либо сознательно вводит в заблуждение, либо сам не очень понимает, о чем говорит.

Вообще, высокая точность - это работа на небольших скоростях, где ключевым параметром становится незаметность подлета и способность к маневрам. А вот когда на противника из зенита на космических скоростях по баллистическим траекториям сваливается целая стая боеголовок - это однозначно удары по площади, там просто нет времени на корректировку, и как маневрировать на таких скоростях? Да и зачем?

Но здесь, понятно, работа на публику. Нужно подогреть психоз, тем более, что он очень скоро снова пропадет. Из произошедшего пытаются выжать максимум, хотя уже через неделю мало кто вспомнит о том, что было. Поэтому ракете приписывается все подряд, не особенно пытаясь совместить несочетаемое.

*

Кремлевские начинают о чем-то догадываться или им по крайней мере достаточно ясно дали понять. Настолько ясно, что поняли даже они.

Медведев вчера вдруг развернулся примерно на сто восемьдесят градусов и сообщил, что мы не сумасшедшие, и применять ядерное оружие не будем. Ну, если только нас не вынудят и все такое. После его регулярных не просто заявлений, а требований применить и превратить всё вокруг в пыль и пепел, это достаточно сильное изменение риторики.

Видимо, им кто-то явно намекнул, что их подписали на игру под названием «Стань Усамой бен Ладеном», и они пытаются отменить подписку.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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