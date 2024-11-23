В Беларуси судят известного тренера по восточным единоборствам
- 23.11.2024, 11:55
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По статье, связанной с войной в Украине.
Минчанина Михаила Галинского, тренера по восточным единоборствам, будут судить по уголовному делу, связанному с войной в Украине. Информация об этом появилась в расписании судов, заметила «Наша нива».
Как отмечает издание, Галинский — один из самых известных тренеров по китайским единоборствам. Его воспитанники выигрывали международные соревнования по ушу, а его школа известна в Беларуси и за ее пределами по итогам соревнований.
59-летнего тренера задержали в июне 2024 года. Сначала его судили по административному делу — за «неподчинение сотрудникам милиции», а затем завели и уголовное дело по части 1 статьи 361−3 УК: «Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства».
По этой части статьи могут судить тех, кто принимал участие в боевых действиях в Украине, но, как пишет «Наша нива», обычно судят тех, кто лишь намеревался присоединиться к ВСУ.
Процесс начнется в Минском городском суде 2 декабря в 10.30.
Судить Галинского будет Вера Головкова. С 2016 года она вынесла десятки политических приговоров.