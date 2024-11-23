Российский рубль пересек «границу позора» 1 23.11.2024, 12:16

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Вместе с ним рухнул к доллару и белорусский.

22 ноября на Forex курс доллара превысил 103,75 российских рубля, в моменте поднимаясь более чем на 2%. Сопоставимый рост показал и китайский юань, пробивший вверх отметку 14,3 российских рубля. Евро проходил выше 108 российских рублей, укрепившись на 1,5%.

Сегодня по данным на 12.00 (по минскому времени) доллар на торгах в России стоит 103,23 российских рубля (рост на 2,19%).

«Основной причиной этой динамики я считаю именно обесценивание российской национальной валюты, а не укрепление иностранных. Драйвером негативной динамики рубля стало очередное обострение конфликта между Россией и Западом из-за военных действий в Восточной Европе. Дополнительное давление на курс российской валюты оказало принятие в США очередного пакета санкций. В результате для десятков российских банков, в том числе Газпромбанка, становятся закрыты трансграничные переводы денежных средств через SWIFT и китайскую международную платежную систему UnionPay. Большинство попавших под эти ограничения кредиторов рекомендовали своим клиентам за рубежом снять наличные средства со счетов», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

На завершившейся неделе, к закрытию субботних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, на внешних рынках доллар вновь заметно укрепился к большинству мировых валют, включая евро, российский рубль и юань.

Курс доллара по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) составил в пятницу 3,4270 рубля.

Таким образом, курс увеличился на 0,35% по сравнению с предыдущим днем. При этом доллар растет, начиная с 6 ноября.

Ранее сообщалось, что республиканский бюджет Беларуси формируют из расчета, что средний курс доллара в 2025 году составит 3,35–3,37 рубля.

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