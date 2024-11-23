Воины бригады «Помста» подорвали БМП, а также легковые и грузовые автомобили россиян

Воины бригады «Помста» подорвали БМП, а также легковые и грузовые автомобили россиян1
- 23.11.2024, 12:19
Видео боев в Луганской области.
Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Луганщине.
Так, в течение двух суток, в районе Кременной и Серебрянского лесничества взорвано боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и уничтожены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Также враг понес потери и в живой силе.
Об этом сообщается в телеграмм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.