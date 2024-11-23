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Воины бригады «Помста» подорвали БМП, а также легковые и грузовые автомобили россиян

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  • 23.11.2024, 12:19
Воины бригады «Помста» подорвали БМП, а также легковые и грузовые автомобили россиян

Видео боев в Луганской области.

Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Луганщине.

Так, в течение двух суток, в районе Кременной и Серебрянского лесничества взорвано боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и уничтожены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Также враг понес потери и в живой силе.

Об этом сообщается в телеграмм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.

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