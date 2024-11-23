Десятки населенных пунктов в Могилевской области остались без тепла и электричества 1 23.11.2024, 12:36

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Из-за снегопадов.

Десятки населенных пунктов Могилевской области в ночь с 22 на 23 ноября остались без электричества из-за сильных снегопадов. Вышли из строя и две котельные — в Хотимском и Краснопольском районе, пишет «Телеграф».

Энергетики и областное управление МЧС рассказали подробнее о последствиях непогоды.

Больше всего на этот раз от разгула непогоды досталось жителям четырех районов:

Климовичского,

Хотимского,

Костюковичского,

Краснопольского.

По данным предприятия «Могилевэнерго», по состоянию на 8:00 без света оставались еще 57 населенных пунктов по юго-востоку области. Сотрудники предприятия продолжают вести аварийно-восстановительные работы, а также мониторинг состояния электросетевого оборудования и метеорологической обстановки, поскольку на 23 ноября Белгидромет спрогнозировал региону обильные снегопады.

В свою очередь в областном управлении МЧС рассказали, что помимо частных домов без света этой ночью остались 10 ферм — в Краснопольском, Климовичском и Хотимском районах (семь из них до сих пор обесточены), а также две котельные — в Хотимском и Краснопольском районах.

Кроме того, сотрудникам МЧС за минувшую ночь пришлось четыре раза выезжать на помощь с буксировкой автомобилей, оказавшихся не готовыми к первым снегопадам (Мстиславский, Славгородский, Быховский и Кировский районы). В одном из случаев спасателям также пришлось устранять последствия упавшего под напором сильного ветра дерева (инцидент произошел в Хотимском районе).

На день 23 ноября Белгиромет выписал штормовое предупреждение из-за потенциально опасной гололедицы. Согласно оперативному прогнозу, в субботу небольшой мокрый снег ожидается лишь местами по стране. Ветер синоптики спрогнозировали западный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха, по прогнозу Белгидромета, будет держаться в диапазоне -3..+2°С.

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