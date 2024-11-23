Вранье средней дальности Виталий Гинзбург

23.11.2024, 12:40

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Главный говорящий вошел в раж.

Россия, не имея возможности противодействовать успешному применению Украиной западных ракет, прибегла к традиционным средствам — подлости, глупости и лжи.

По Днепру был нанесен удар баллистической ракетой. Сопровождался он информационным штормом, ради которого, скорее всего, это все и было затеяно.

К сожалению, многие СМИ, не проверив источники информации, но не желая отставать от конкурентов, полдня мусолили версию про МБР. МБР не запускаются с полигона Капустин Яр и по своим техническим характеристикам не могут быть использованы на расстоянии 2000 км.

И только когда страсти начали чуть успокаиваться, появился анализ. Но не глубокий.

А после обращения В. Путина похоже, что страсти пошли на второй круг. Вместе с некоторыми экспертами.

Что произошло на самом деле?

Россия поступила как всегда подло. Нанесла удар по мирному городу и продемонстрировала, что ее подлость во всех отношениях столь же безгранична, как и ее глупость. Удар был нанесен ракетой средней дальности. Поскольку эти ракеты были запрещены почти сорок лет назад, Россия этим пуском подтвердила обвинения еще прежней администрации Трампа в нарушении договора по РСМД и основания для выхода США из этого договора.

На этом по части подлости продолжать не буду, полагая, что этим займутся те, кто должен это анализировать, формируя политику по отношению к России.

Что же касается глупости, то здесь ничего нового не произошло. «Никогда не доверяйте русским. На каждую вашу хитрость они ответят непредсказуемой глупостью» (фразу приписывают Отто фон Бисмарку).

Россия нанесла удар двумя теоретически возможными средствами. Маловероятно, но теоретически возможно, что это был какой-то случайно или преднамеренно не уничтоженный комплекс «Пионер» или, что более вероятно, комплекс «Редут». Естественно, что это не новое оружие и никаким «Орешником» здесь не пахнет.

«Редут» был разработан в 2000-е годы, его разработка началась даже до Мюнхенской речи Путина в нарушение всех международных обязательств, и он планировался к принятию на вооружение. Однако еще в 2017–18 гг. он не был включен в гособоронзаказ ввиду отсутствия финансирования.

Соответственно, по Днепру была выпущена ракета, которая была испытана около десяти лет назад.

Однако ввиду технологических и экономических проблем за это время она не только не принята на вооружение, но и не оснащена разделяющимися боевыми частями в обычном исполнении. Что и делает ее практически бессмысленной. Поэтому удар был нанесен не строевой частью, а расчетами научно-испытательного центра на полигоне Капустин Яр.

Ввиду отсутствия штатных боеголовок, он был нанесен болванками, что не могло причинить серьезный ущерб. Следовательно, и воспринимать всерьез его нельзя. Это подтверждается даже чередой событий, предшествовавших и последовавших за этим ударом.

Как только второстепенные чиновники и особенно Д. Медведев, возможно смешавший шведский Absolut с Finlandia, начали наносить вербальные ядерные удары, тут же вмешался посол России в Великобритании, обнуливший все разговоры и всех говорящих.

После удара вошел в раж главный говорящий.

Однако любые разговоры о развертывании таких систем в условиях, когда их не смогли произвести и развернуть в более благоприятных финансовых и внешнеэкономических условиях, будут восприняты соответствующим образом.

И все это представлено Граду и Миру не средствами разведки, а в прямом эфире. А раз так, то по традиции в ход пошла ложь. Про новейшую ракетную систему «Орешник». Такой системы не существует. Ее не было в реальных планах финансирования и в программе шапкозакидательства все последние годы.

Несуществующие системы были представлены еще в марте 2018 г. в мультиках, а существующая вдруг появилась как черт из табакерки? Так не бывает.

Теперь про достижение поставленных целей.

Если целью было довести все вышеперечисленное, то она достигнута. Кстати, судя по мимике и жестам Путина, обломки в Брянской области и в Курской достигли целей значительно лучше, чем в Днепре, и даже эффективнее, чем продвижение российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

И про вину США в разрушении договора РСМД и т.д. Про добровольные обязательства России не развертывать РСМД до тех пор, пока не появится американское оружие подобного типа.

Американское оружие подобного типа разрабатывается и развертывается в первую очередь как конвенциональное и высокоточное.

И оно не предназначено для того, чтобы тратить по 50 млн долларов, как упомянутый «Орешник» (в девичестве «Рубеж»), для доставки к цели ящиков с гвоздями или металлом.

Единственное, что можно будет бесспорно записать в актив, — это разрушение доверия, крах надежд на достижение каких-либо договоренностей как с Путиным, так и с этой страной, а также большую решительность в поддержке Украины. Во всяком случае, лучшей реакции на этот удар, чем новые санкции и новые поставки оружия в Украину, объявленные сразу после удара, быть не может.

Цивилизация должна поставить точку на бессмысленных попытках умиротворения и этой власти, и этого народа. И в бессмысленном общении и поддержке той части российской оппозиции, которая не настроена на Победу Украины

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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