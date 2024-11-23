Вовсе не четыре: ученые узнали, сколько на самом деле сторон у Великой пирамиды в Гизе 23.11.2024, 12:47

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Об этом не подозревали, пока пирамиду не сфотографировали из космоса.

Египетские пирамиды — одни из самых известных памяток искусства Древнего Египта. Науке многое известно о них, однако еще больше лишь предстоит узнать: например, нам все еще неизвестно, что находится в пустоте, запечатанной внутри Великой пирамиды в Гизе, возраст которой не менее 4 500 лет и как именно материалы для ее строительства транспортировались в эту область, пишет IFLScience.

Не менее любопытным вопросом является и то, сколько на самом деле сторон у Великой пирамиды в Гизе, которую также считают главной пирамидой Египта. Можно предположить, что их четыре, однако это неправильно. Некоторые также предполагают, что у Великой пирамиды три или пять сторон, но это предположение также далеко от правды.

Точное количество сторон не было подтверждено официально, по крайней мере современными людьми, пока пилот британских ВВС П. Гроувс не сфотографировал пирамиду сверху в 1926 году. С этого ракурса ученые заметили, что стороны пирамиды на самом деле значительно вогнуты вдоль своих средин.

По словам Аио Като с кафедры математики и физики в Университете Канагавы в Японии, оказалось, что Великая пирамида в Гизе имеет удивительный характер вогнутости, так как каждая из ее четырех граней вогнута вдоль своей центральной линии — от основания до вершины.

Простыми словами, Великая пирамида представляет собой вогнутую восьмиугольную пирамиду, а не стандартную квадратную. Эта вогнутость слишком тонкая, чтобы ее можно было заметить с земли, а потому о ней не подозревали, пока пирамиду не сфотографировали из космоса.

Исследователи не знают наверняка, но подозревают, что эти вогнутости, вероятно, добавляют пирамидам устойчивости и долговечности. По словам Като, наклонные слои вместе с укрепленным основание необходимы для устойчивости пирамиды против природных сил, например, гравитационного сжатия, землетрясения или ливней. Теперь ученые предполагают, что именно эти структуры на самом деле позволили Великой пирамиде в Гизе просуществовать невероятные 4 500 лет.

Важнейший момент в устойчивости заключается в том, что воздействие таких природных сил совершенно различно между ядром наклонных и действительно ровных рядов. Первые можно уплотнить, чтобы со временем они стали лишь прочнее, в то время как ровные со временем разрушались бы и стали бы слабее.

Не секрет, что древние египтяне были хорошими инженерами, об этом свидетельствуют возведенные пирамиды, существующие по сей день. Однако несколько запечатанных коридоров и комнат внутри пирамиды могли быть заброшены строителями из-за своей нестабильности. Это возвращает нас к вопросу о том, что до сих пор не ясно были ли дополнительные стороны Великой пирамиды преднамеренным выбором дизайна для долговечности или простой случайностью.

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