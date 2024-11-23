После удара ВСУ в порту Бердянска появилось зарево и вспыхнул сильный пожар 23.11.2024, 12:58

Оккупанты заявили о прилете «управляемой ракеты».

Поздно вечером в пятницу, 22 ноября, оккупированный город Бердянск, что на побережье Азовского моря, всколыхнул сильный взрыв. Силы обороны Украины нанесли удар по войскам РФ, пишет «Диалог.UA».

Первым о происшествии сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Удар был нанесен примерно в 23:40 пятницы.

«Бердянск. Порт. Как дела? Предварительно, прилет», — написал советник. Уже утром он уточнил, что удар достиг своей цели. «После взрыва было видно зарево и признаки пожара, который продолжался около получаса. В прибрежных районах Бердянска ощущался запах горелого», — написал Андрющенко.

Кремлевский «губернатор» оккупированных частей Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил удар. Он утверждает, что украинцы применили «управляемую ракету», в результате чего возникли «очаги возгорания».

Последствия удара сейчас уточняются. Отметим, что Россия активно использует порт Бердянска для снабжения оккупационной армии России техникой, оружием, снарядами и прочим. Помимо этого, через этот хаб захватчики вывозят в РФ награбленное в Украине, в том числе, зерно. Важно уточнить, что Бердянска находится примерно в 100 км от линии фронта.

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