Ричард Гир в новом американском сериале озаботился «проблемой в Беларуси» 23.11.2024, 13:01

Актер исполнил роль главы отделения ЦРУ в Лондоне.

Американский актер Ричард Гир, известный публике по фильмам «Красотка», «Сбежавшая невеста» и «Хатико», на днях представил на одном из американских каналов новый шпионский сериал «Агентство», где он исполнил роль главы отделения Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Лондоне.

В кадрах из сериала, показанных публике, герой Ричарда Гира озаботился «локальной проблемой в Беларуси».

В утреннем шоу телеканала NBC News показали отрывок из сериала длительностью в 15-20 секунд, в котором герой Ричарда Гира общается по видеосвязи со своим американским начальством и обсуждает некую «локальную проблему» в Беларуси.

«Беларусь – это ситуация, о которой мы полностью проинформированы. Пока — ничего особенного. Говорить что-то пока рано, но на данный момент мы рассматриваем ситуацию как локальную проблему», – рассказывает на камеру герой Гира, на что его шеф отвечает, что им обоим хорошо известно, что «никакой «локальной проблемы» в Беларуси не существует».

Впрочем, сам сериал, судя по информации, озвученной ранее продюссерами, среди которых, в частности, есть именитый американский актер и кинорежиссер Джордж Клуни, повествует вовсе не о Беларуси. Он снят в жанре шпионского триллера и основан на французском сериале «Бюро», выходившем с 2015 по 2020 год.

Действие сериала будет разворачивается в отделе ЦРУ, отвечающем за работу с агентами глубокого прикрытия в долгосрочных миссиях в различных странах мира, которые годами живут под чужими именами, выискивая новые источники разведывательной информации и вербуя новых шпионов.

Премьера сериала намечена на 29 ноября 2024 года на сервисе Paramount+.

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