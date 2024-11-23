Путин заигрался 1 Иван Яковина

23.11.2024, 13:11

Наказывать его будут больно.

Главный сюжет в мире сейчас — это все более опасный военно-политический покер, в который заигрался сейчас российский диктатор Владимир Путин. На мой взгляд, тут есть такой интересный момент: эта игра становится все более опасной для самого Путина, который сейчас отчаянно блефует, пытаясь добиться своих целей.

Он сам залезает в ситуацию, в которой западные партнеры могут его поймать на этом самом блефе. При этом, если он выполнит свои угрозы (он угрожает и Западу, и Украине, и всему миру поджечь казино, то есть использовать ядерное оружие), то, я думаю, его накажут за это южные и восточные партнеры, которые сейчас очень внимательно, но издалека следят за всей этой игрой. И наказывать будут больно, что называется ножкой от стула по голове или чем-то таким.

Смотрите, дальнобойные, высокоточные удары американским и европейским оружием несут колоссальную опасность для российской армии и для российской экономики. Это надо понимать. Это очень-очень болезненные удары, от которых Россия не может самостоятельно оправиться. Почему? Потому что у нее нет технологий, нет людей, нет денег на восстановление разрушенного и особенно — быстрого восстановления.

Болезненность этих ударов мы можем наблюдать по первым двум атакам, которые уже состоялись. В Брянской области был уничтожен ракетами ATACMS арсенал главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил России. Там было уничтожено гигантское количество снарядов, ракет, мин, танковых выстрелов и так далее. Еще страшнее удар был нанесен в Курской области, когда был полностью уничтожен командный пункт всей курской группировки. При этом еще, например, был тяжело ранен один из ключевых северокорейских генералов, который приехал в Курскую область налаживать снабжение и взаимодействие между российскими и северокорейскими частями.

То есть мы видим два первых дальнобойных удара западным оружием по российской территории — и сразу две проблемы стратегического уровня для российского командования. Причем одна проблема большая — уничтожение склада боеприпасов и то, что сразу несколько бригад остались без нормального снабжения, и вторая проблема гигантская, с Курской областью.

А теперь давайте себе представим, что таких ударов будет не два, а 50 или 100. Российская армия останется без арсеналов, баз, учебных центров, без штабов группировок, узлы связи будут сожжены, ключевые мосты будут разрушены, локомотивные депо сгорят, а потом, если во время самых крепких морозов будут уничтожены электростанции в европейской части России, то ситуация станет для Путина, для Кремля вообще невыносимой.

Буквально несколько десятков дальнобойных ракет все это могут устроить. Как мы видим по первым двум ударам, российское ПВО абсолютно бессильное против ATACMS и Storm Shadow.

В результате сейчас для Российской Федерации вырисовывается довольно мрачная ситуация. Регулярные дальнобойные удары на самом деле способны сломать хребет российской военной машине, способны подавить, раздавить российскую промышленность и военную логистику. Все очень-очень серьезно, это не шутки. Это понимает Владимир Путин, это понимают российские военные, поэтому для них критически важно прямо сейчас остановить эти удары по российской инфраструктуре, пока они не вошли в привычку и не стали чем-то обыденным, как удары HIMARSами, например.

И именно поэтому, когда только начались разговоры о возможности разрешения, это еще летом было, по-моему, в начале осени, Путин пошел на ряд очень резких и демонстративных шагов в ядерной сфере: он переписал доктрину ядерного сдерживания. Сейчас он ее подписал. То есть прошло несколько месяцев между этими двумя событиями.

Случилась неприятность: пока Путин эту бумагу подписывал, Украина уже ударила по Брянской области американскими ракетами. Оружие пошло в ход, и отыграть это назад уже невозможно, сделать вид, что этого не было, тоже нельзя.

Чем же ответить? Поскольку новое довольно сложно придумать, на украинские города запускались всевозможные ракеты… Но решение все-таки нашлось в виде переделанной ракеты средней дальности РС-26 [Рубеж]. Насколько я понимаю, эта ракета трехступенчатая, в ней убрали одну ступень и увеличили за счет этого боевую часть, сократив дальность полета этой ракеты. То есть она изначально должна лететь на 6000 километров, я так понимаю, ее переделали под дальность около 1500 км, прикрутили огромную боеголовку. Вместо четырех компактных ядерных боеголовок засунули туда восемь боеголовок с обычной взрывчаткой. Назвали этого мутанта Орешник и отправили эту ракету на Днепр ударить по заводу Южмаш, от которого, на самом деле, мало что осталось вследствие предыдущих ударов.

И уже после этого события Владимир Путин рассказал, что ракета была отправлена по Днепру, была гиперзвуковая, что это была ракета средней дальности и что аналогов у этой ракеты, естественно, нет. Но самое главное — он объявил, что оставляет за собой право нанести удары такой или подобными ракетами по военным объектам стран НАТО, которые поставляют свои ракеты Украине и разрешают Украине этими ракетами обстреливать территорию России.

Путин пояснил, что вся эта история, все это шапито было ради запугивания Запада. Иными словами: он сказал, что все это — теракт. Что такое теракт? Теракт — это акт насилия, направленный на запугивание населения или властей. То есть это был акт насилия, направленный на запугивание Запада. И выдвинул Путин довольно четкий ультиматум: если вы не прекратите помогать Украине, если вы не запретите Украине стрелять дальнобойными ракетами по территории России, то Россия сама нанесет удары, возможно, ядерные, по военным объектам тех стран, которые помогают Украине. То есть по Франции, Великобритании и Соединенным Штатам.

Это и есть тот самый грандиозный блеф Путина. Фактически он угрожает странам НАТО ядерной войной за продолжение поддержки Украины.

Тут надо понимать, что на Западе никто всерьез сейчас не думает (кроме каких-то маргиналов, может быть), что Владимир Путин, который очень любит, ценит свою жизнь; который строит дворцы, делает пластические операции, у которого куча любовниц, какие-то молодые дети, внуки, начнет ядерный Армагеддон ради захвата Дружковки, Краматорска или Славянска. В это реально очень сложно поверить. Поэтому на Западе все серьезные политики сочли угрожающие заявление Путина туфтой и блефом.

Но зато к этим заявлениям отнеслись довольно серьезно в Китае и в Индии. Они изо всех сил сейчас сигнализируют, что ядерное оружие — это категорическое табу, нельзя его использовать ни при каких обстоятельствах.

Тут надо сказать, что ядерный удар по Украине, который тоже рассматривается в Кремле, он скорее вызовет усиление, а не ослабление поддержки Украины со стороны Запада. Поэтому бить по Украине особого смысла нет. Напугать Запад можно ударом только по самому Западу. Ударом по Украине Запад особо сильно не напугаешь.

И Путин, в общем, я думаю, это понимает. Но сделать он сейчас особо ничего не может, потому что если никак не реагировать на украинские дальнобойные удары, то они продолжатся, естественно, и доведут российскую армию до конвульсии через полгода максимум, я думаю. Удары ядерными ракетами в безъядерном исполнении уже никого, как мы видим, особо не впечатляют.

И поэтому у Путина остается только одно средство запугивания — это ядерный удар. Но ядерный удар, как я сказал, это изоляция от всего мира, статус главного военного преступника и начало охоты на него лично и на его семью, наверное, на его окружение.

Поэтому, я думаю, что мы сейчас будем наблюдать в этом смысле две тенденции. Путин, зажатый военными и экономическими проблемами в угол, постепенно сейчас будет сходить с ума и все чаще думать о том, а не нажать ли ему красную кнопку? Одновременно с этим его окружение, глядя на прогрессирующее безумие своего босса, начнет серьезно думать о том, что с ним делать, если он действительно тронется окончательно умом и решит начать ядерную войну.

Сейчас мы дошли действительно до очень важной и очень интересной точки. Если Украина сейчас еще один раз, а может быть, еще два раза или лучше раз десять применит западные дальнобойные ракеты по территории Российской Федерации, то Владимиру Путину действительно придется решать. Сглотнуть это, как это бывало раньше, когда они рисовали всякие красные линии, которые преодолевались без всяких последствий, либо решиться на исполнение своих угроз и нанести удар по военным объектам стран Запада.

Если он с дуру выберет второе, то судьба его будет решена. Почему? Потому что он моментально окажется в категории даже не Саддама Хусейна, а Гитлера или Усамы бен Ладена — людей без права на существование с точки зрения западной цивилизации. Живым его после такого точно не оставят.

А если он выберет первое, если решит ничего вообще не делать, то Россия продолжит загибаться в нынешнем режиме, пока медленно, но с нарастающей скоростью. Потому что этому будут способствовать и украинские дальнобойные удары и украинские дроны, про которые не надо забывать, и экономические проблемы, и в первую очередь инфляция и санкции.

Иван Яковина, nv.ua

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