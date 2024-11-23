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Какую информацию о белорусах не могут разглашать адвокаты?

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  • 23.11.2024, 13:17
  • 1,592
Какую информацию о белорусах не могут разглашать адвокаты?

Юристы дали список из пяти пунктов.

В Минской городской коллегии адвокатов озвучили печень сведений, которые, согласно белорусскому законодательству, подпадают под понятие адвокатской тайны. Такую информацию, полученную от клиентов, адвокаты не имеют права разглашать другим лицам без его разрешения, в том числе — суду.

Под адвокатской тайной понимаются сведения о клиенте, которые человек сам сообщает своему адвокату и разглашение которых будет противоречить интересам этого человека.

В Беларуси обязанность соблюдения этой тайны прописана в Правилах профессиональной этики адвоката, утвержденных постановлением Министерства юстиции, пишет «Телеграф».

@sma_brka 🗣️На что распространяются правила слхранения адыокатской тайны? ☑️Отвечает адвокат, член совета молодых адвокатов Минской городской коллегии Наталья Анюховская. #адвокаты #беларусь🇧🇾 #тайна #право #закон #правачеловека #права #суд #следствие #юрист #юристонлайн ♬ оригинальный звук - Совет молодых адвокатов 🇧🇾

Адвокат Наталья Анюховская, член совета молодых адвокатов Минской городской коллегии, озвучила список, на что распространяются правила сохранения адвокатской тайны в Беларуси:

сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юридической помощью;

суть справок, консультаций, полученных клиентом от адвоката;

сведения о личной жизни клиента;

сведения, составляющие коммерческую тайну клиента;

полученная от клиента информация об обстоятельствах совершения преступления по уголовному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента.

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