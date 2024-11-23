Умер российский пропагандист Скотт Беннет7
- 23.11.2024, 13:19
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Симоньян считает, что его могли убить.
Отставной офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она написала, что Беннет был автором документальных фильмов RT, а также «одним из лучших военных экспертов».
Он регулярно появлялся в эфире RT и «Спутника». По словам Симонян, Беннет ездил на Донбасс, «показывал, что там происходит», пишет lenta.ru
Беннета могли убить «за то, что он рассказывал правду о конфликте на Украине», предполагает Симонян.
«После того как Скот отправил в Конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству, если и с ним что-то случится», — сказала она.
Симонян добавила, что экс-офицер никогда не жаловался на какие-либо болезни и две недели назад находился в отличной форме. «И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленных разных друзей», — добавила она.
В марте 2024 года Беннет попросил Владимира Путина дать ему гражданство РФ. Свое желание он объяснил тем, что хотел бы использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на пользу России.
Отставной офицер ВС США в годы службы специализировался на информационно-психологической работе. Беннет приехал на Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке это видеть. Покаяние натовского офицера».
Беннет также проводил «интервью» с пленными азовцами.