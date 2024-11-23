закрыть
23 ноября 2024, суббота, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина сможет уничтожать «несбиваемые» российские ракеты «Кедр»

2
  • 23.11.2024, 13:55
  • 1,650
Украина сможет уничтожать «несбиваемые» российские ракеты «Кедр»

Как это возможно?

Российский баллистический ракетный комплекс «Кедр», хоть и является сравнительно свежей разработкой, однако сделанной на основе советской техники. И сейчас противовоздушной обороне Украины может быть сложно сбивать подобные средства поражения, пишет NV.

Когда ракета набирает высоту, происходит разделение блоков на 6 боевых частей. И наиболее вероятным вариантом их поражения, как отметил источник издания в секторе безопасности и обороны, может быть сбитие как раз отдельных блоков, а не целостной ракеты.

При этом, как сообщил NV другой источник в Вооруженных Силах, сейчас Украина обсуждает с США возможность предоставление оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Речь может идти как о модернизации ЗРК Patriot или же получении американской системы противоракетной обороны Aegis или THAAD.

Что такое Aegis

Aegis Combat System является американской программой глобальной противоракетной обороны и предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности. На вооружении стоят ракеты-перехватчики SM-2 Block IV, которые используются для уничтожения баллистических ракет в атмосфере на заключительном этапе полета и ракеты-перехватчики SM-3, уничтожающие цели, находящиеся в средней части полета и летят за пределами атмосферы. Находится в управлении Военно-морского флота.

Что такое THAAD

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Противоракета PAC-3 Missile Segment Enhancementd может перехватывать цели на высоте до 200 км при скорости 3,5-4,8 км/сек. Стоит такой комплекс около $3 млрд.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов