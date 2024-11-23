Белорус получил травму в тренажерном зале и пошел в суд, но там обвинили его «большой живот» 23.11.2024, 14:18

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Скандальная история произошла в Бресте.

Брестчанин отправился в спортивный зал вместе с сыном, но занятие закончилось печально: скамья тренажера сложилась и мужчина сильно повредил палец. Он был уверен в неисправности инвентаря и, когда решить вопрос миром не удалось, подал против заведения иск в суд, потребовав компенсацию. Удалось ли ему добиться выплаты? Итог стал известен из опубликованного судебного решения, пишет «Зеркало».

Александр (имя вымышлено) приобрел в Брестском областном центре олимпийского резерва по гребле два годовых абонемента — в тренажерный зал и бассейн. Как и положено, прошел инструктаж по технике безопасности, регулярно занимался и был постоянным посетителем — ничто не предвещало проблем.

Гантелью по пальцу

В 2023 году мужчина однажды пришел в зал вместе с сыном. Они тренировали плечевые мышцы и по очереди выполняли упражнение «жим гантелей на заднюю дельту» на скамье с регулируемой спинкой — по сути, махи руками с гантелями. Отец использовал грузы по 18 кг, сын — полегче, по 10 кг.

На шестом подходе у Александра случилась неприятность. Скамья под ним внезапно сложилась, и тяжелая гантель упала мужчине на указательный палец правой руки. Боль была очень сильной.

Первую помощь клиенту оказали в медпункте спорткомплекса. Медсестра диагностировала «ушибленную рану пальца кисти с прищемлением» и посоветовала обратиться к травматологу. Александр позвонил знакомой, та отвезла его в травмпункт.

Сразу после случившегося мужчина пожаловался на неисправность тренажера представителям спорткомплекса. Ожидания решить вопрос миром не оправдались, и он направил центру досудебную претензию — потребовал компенсацию морального ущерба в размере 1500 рублей. Получив отказ, брестчанин пошел в суд.

Договориться не удалось

Как указал Александр в своем иске, они с сыном видели, как скамья сложилась из-за того, что выскочил фиксирующий штырь пружинного механизма. Мужчина настаивал, что, регулируя спинку перед выполнением упражнения, он вставил штырь как следует, до щелчка. По его мнению, тот выскочил из-за того, что был изношен или погнут. Сын подтвердил его показания.

По словам Александра, сразу после инцидента руководство спорткомплекса пообещало ему сделать скидку на новый абонемент, если он не будет указывать истинную причину травмы в больнице. Он так и сделал, сказав там про бытовую травму. Знакомая, которая возила его в травмпункт, подтвердила, что мужчина сразу рассказал ей о том, что выполнил просьбу представителей спорткомплекса.

Однако те, в свою очередь, обещание не выполнили и уже на следующий день заявили Александру, что никакой скидки он не получит.

Брестчанин в своем иске требовал все те же 1500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Он рассказал, что от травмы испытал нестерпимую боль, а затем из-за поврежденной правой руки был на длительном больничном, проходил курс физиопроцедур и нуждается в дополнительной реабилитации, все это принесло ему немало негативных эмоций.

Сам виноват

Однако представители центра в суде заявили, что мужчина сам виноват в своей травме. Они принесли документы о том, что оборудование проверяется на исправность комиссией каждые полгода, а тренеры осматривают его каждое утро, в журнале неисправностей записей о проблемах с этой скамьей не было.

Кроме того, после инцидента скамью проверяли несколько раз. В тот же день заведующий залом лично осмотрел механизм, сварные швы и подвижные части — все работало исправно, заверили представители спорткомплекса. Позже провели технический эксперимент с полной разборкой тренажера — никаких дефектов тоже не обнаружили.

ЦОР настаивал на том, что причиной происшествия были нарушения со стороны клиента: предположительно, он нарушил технику выполнения упражнения, взял гантели со слишком большим весом или не делал достаточных пауз между подходами. Может быть, не до конца зафиксировал штифт, да и вообще данная скамья якобы не предназначена для такого упражнения.

Адвокат брестчанина настаивала, что тренер в зале должен был следить за тем, как посетители выполняют упражнение, и сделать замечание Александру, но этого не произошло. Также она говорила, что скамью ремонтировали после инцидента, а значит, неисправность имелась. Но суд не придал внимания этим доводам.

«Анатомические особенности»

Руководство спорткомплекса даже привело свидетеля, который занимался в зале одновременно с Александром. По его словам, мужчина нарушил технику безопасности: выполнял махи на большой скорости и по направлению к выступающим частям тренажера, что повышало риск их задеть.

«Лежа на животе, делая тягу, учитывая его анатомические особенности (большой живот), [Александр] дернулся и задел ручку, которая фиксирует штекер, в результате чего скамья «сложилась» и он получил травму», — заявил свидетель.

Суд даже посмотрел видео о том, как правильно выполнять упражнение на заднюю дельту, чтобы убедиться, что Александр делал его иначе. Отсмотрели также видеозаписи из зала, где видно, как клиент получает травму и позже работники зала вместе с ним осматривают скамью. Спорткомплекс предоставил и видео «эксперимента», показав, что скамья нормально фиксируется и при разборке повреждений штифта не обнаружено.

В итоге суд встал на сторону спорткомплекса и решил, что травма произошла по вине самого посетителя. Александру не только отказали в компенсации, но и обязали заплатить госпошлину в размере 111 рублей.

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