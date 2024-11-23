Американский генерал: Западу грозит величайшая опасность со времен Второй мировой войны 1 23.11.2024, 14:35

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Новая «ось зла» необходимо устранить как можно быстрее.

«Запад столкнулся с величайшей опасностью со времен Второй мировой войны». Такое заявление сделал бывший заместитель главы комитета начальников штабов армии США генерал Джек Кин в интервью The Times (перевод — «Детали»).

Интервью было опубликовано в субботу, 23 ноября. Генерал Джек Кин – один из самых влиятельных военных в Вашингтоне. Все обращаются к нему за советом, включая Дональда Трампа. Когда Трамп победил на выборах в 2016 году, он хотел, чтобы Кин стал его министром обороны. Но у генерала тогда умерла жена, и он отказался. Его предупреждение прозвучало на фоне заявлений Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия против Украины и тех стран (в том числе, не ядерных), кто ее поддерживает.

«Новая ось Пекин — Москва — Пхеньян являет собой самый серьезный и опасный вызов Западу со времен Второй мировой войны, — заявил генерал Кин. — Произошло следующее: эти страны восприняли США как слабого соперника. Мы утратили политическую волю им противостоять»

«Эту опасность необходимо будет устранить как можно быстрее, — продолжил генерал. — И начать надо сразу же, как только Трамп вступит в должность в январе. Нигде эта ось не проявляет себя более четко, чем на войне России против Украины. Сейчас 10 000 северокорейских солдат присоединились к русским»

Запуск Украиной по России американской ракеты Atacms и британской крылатой ракеты Storm Shadow и запуск российской экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности по Украине резко повысили опасность мировой войны. Кина спросили, возможно ли мирное урегулирование, обещанное Трампом, при таком темпе нарастания напряженности?

«Это Путин ускоряет темп, — ответил генерал. Я за переговоры с Путиным. Но я не думаю, что он хочет вести переговоры, ему нужна вся Украина. Но у него есть серьезные проблемы. Он пытается захватить Донбасс, но добился лишь скромных успехов при чудовищных потерях живой силы — от 30 000 до 57 000 человек в месяц. С техникой у него тоже проблемы».

Кин ответил на вопрос, почему, по его мнению, Пентагон оказался не готов к новым вызовам. «Сейчас наша армия самая маленькая со времен Второй мировой войны, ВВС самые маленькие за последние 40 лет, а Флот, которому нужно 360 кораблей, имеет всего 90, — ответил генерал. — Когда был СССР, мы были готовы к конфликту, а сейчас? Украинская война стала важным уроком. Мы видим, что в случае затяжной войны нам будет не хватать всего».

«Украина смогла нанести серьезный ущерб российскому военно-морскому флоту путем разработки подводных беспилотников, и сделали они это быстро. Нам необходимо срочно закупать и разрабатывать вооружения. Надеюсь, что команда Трампа исправит ситуацию»

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