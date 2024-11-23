CNN: Северокорейских военных перебросили на территорию Украины 1 23.11.2024, 14:43

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Их держат отдельно от российских подразделений.

Технические советники северокорейских военных прибыли в оккупированный Мариуполь, а другие войска из КНДР были замечены на востоке Харьковской области, сообщил телеканалу CNN источник в украинских силах безопасности.

Согласно данным собеседника телеканала, цель визита северокорейских военных в Мариуполь осталась неясной, при этом военнослужащие были одеты в российскую форму. Военные из КНДР в Мариуполе находятся отдельно от российских подразделений, которым они оказывают поддержку, отметил источник.

В то время как другие иностранные бойцы в рядах российской армии обычно встраиваются в местные подразделения, северокорейские войска держатся отдельно — у них есть отдельные квартиры, питание и фильмы.

Северокорейские войска также были замечены в восточной части Украины, сообщил представитель украинского военного командования в регионе.

«Могу подтвердить, что согласно радиоперехватам, северокорейские подразделения были замечены в Харьковской области», — заявил Евгений Романов, пресс-секретарь объединения военных частей в Харькове. Другой украинский военный источник подтвердил эту информацию.

«Я вижу, что они делятся на подразделения, усиливают свои боевые части и накапливают небольшие силы на линии фронта. Они ждут ухудшения погоды, потому что для противника это самое подходящее время для начала штурмовых операций», — отметил Назарий Кишак, командир объединенного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады.

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